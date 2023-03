Grupo Elektra et Best Buy: la Cofece autorise la fusion

La Commission fédérale de la concurrence économique (Cofece) du Mexique a autorisé la fusion entre Grupo Elektra et Best Buy International Finance.

Pour rappel: le 15 décembre 2022, Best Buy International Finance (BBlnter), Best Buy Enterprise Services (BBServices), Grupo Elektra (GEKT) et Nueva Elektra del Milenio (NEM) ont notifié à la Cofece leur intention de réaliser une opération de concentration, conformément à l’article 90 de la loi fédérale sur la concurrence économique (LFCE).

Globalement, Best Buy a deux segments à présenter: le segment national et le segment international.

D’une part, le segment domestique comprend les activités de la société dans tous les États, districts et territoires des États-Unis et son activité Best Buy Health, et inclut les marques Best Buy, Best Buy Ads, Best Buy Business, Best Buy Health, CST, Current Health, Geek Squad, Lively, Magnolia, Pacific Kitchen and Home et Yardbird, ainsi que les noms de domaine bestbuy.com, currenthealth.com, lively.com et yardbird.com.

Tous les anciens magasins Best Buy au Mexique ont été fermés à la fin du premier trimestre de l’exercice 2022, et le secteur international comprend maintenant toutes les activités canadiennes sous les marques Best Buy, Best Buy Mobile et Geek Squad, ainsi que le nom de domaine bestbuy.ca.

La pandémie de Covid-19 a eu un impact significatif, par exemple, sur les conditions économiques des marchés dans lesquels Best Buy opère, sur les comportements d’achat des clients, sur le rôle de la technologie dans la vie des gens et sur la façon dont ils répondent à leurs besoins.

À la lumière de ces changements, l’entreprise adapte sa stratégie afin de s’assurer que son approche et ses ressources sont en adéquation avec les opportunités qu’elle perçoit.

Grupo Elektra

Les concurrents de Best Buy sont principalement des détaillants multicanaux, des sociétés de commerce électronique, des fournisseurs de services technologiques, des détaillants traditionnels, des vendeurs et des opérateurs de téléphonie mobile qui proposent leurs produits et services directement aux clients.

Grupo Elektra est le leader des services financiers et des détaillants spécialisés en Amérique latine et le plus grand fournisseur de prêts non bancaires à court terme aux États-Unis. Il exploite plus de 6 000 points de contact au Mexique, aux États-Unis, au Guatemala et au Honduras.

Ses activités financières comprennent Banco Azteca, Seguros Azteca et Afore Azteca.

En outre, en 2012, Grupo Elektra a acquis Advance America (aujourd’hui Purpose Financial), un leader dans le segment des prêts non bancaires à court terme aux États-Unis, et a fondé Punto Casa de Bolsa, une filiale de courtage qui opère avec les normes les plus élevées de sécurité et d’efficacité dans le service à la clientèle.

À la fin de l’exercice 2022, Best Buy comptait 1 144 magasins dans ses segments nationaux et internationaux.