Grupo Bimbo questiona o pessoal das alfândegas mexicanas

O Grupo Bimbo questionou a capacidade do pessoal das alfândegas do México, uma vez que este é maioritariamente constituído pelas Forças Armadas.

O México reorganizou a sua autoridade aduaneira sob a égide da Agência Nacional das Alfândegas (ANAM), embora algumas funções aduaneiras continuem a ser desempenhadas pelo antigo Serviço de Administração Fiscal (SAT) e, cada vez mais, pelas Forças Armadas mexicanas.

Pessoal das alfândegas do México

Em 1 de janeiro de 2022, o México criou a ANAM, que substituiu a Administração Geral das Alfândegas (AGA), anteriormente dependente do SAT.

“O pessoal das várias estâncias aduaneiras é maioritariamente oriundo do Ministério da Marinha e do Ministério da Defesa Nacional, que não tem formação completa nem está familiarizado com as questões aduaneiras”, afirma o Grupo Bimbo.

A ANAM tem vários poderes para cumprir o seu objetivo. Entre eles está a capacidade de cobrar impostos e taxas relacionados com o comércio externo, bem como os seus acessórios.

Além disso, pode determinar e liquidar esses impostos. Tem também o poder de dirigir os serviços aduaneiros e de inspeção.

Por outro lado, está autorizado a efetuar operações de verificação. Estas têm por objetivo confirmar a permanência legal das mercadorias no território nacional. Incluem também a inspeção de mercadorias em transporte.

Por último, pode verificar ou confirmar a origem correta das mercadorias, entre outras funções relevantes para o controlo aduaneiro.

Comércio externo

Apesar da mudança institucional, os requisitos para importar e exportar, bem como os procedimentos para determinar o valor aduaneiro das mercadorias importadas, não sofreram modificações substanciais desde, pelo menos, 2017. No entanto, desde então, o México continuou a implementar medidas para facilitar o comércio, como o desembaraço aduaneiro eletrónico (alfândega sem papel), a utilização de pedimentos consolidados e a melhoria da Janela Única de Comércio Exterior Mexicana (Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano, VUCEM).

De acordo com o Grupo Bimbo, desde que a ANAM entrou em funcionamento, tem sido um processo de adaptação, uma vez que os sistemas e as infra-estruturas tiveram de ser criados rapidamente para não prejudicar o comércio externo mexicano.

Ao contrário do modelo anterior, a ANAM agora integra oficiais das forças armadas em funções-chave de gestão e conformidade. Muitos destes funcionários não têm qualquer experiência em matéria de alfândegas ou de facilitação do comércio.

Embora a ANAM tenha assumido o controlo da gestão e do funcionamento das estâncias aduaneiras mexicanas, a SAT manteve funções importantes. Estas incluem a cobrança de impostos relacionados com o comércio externo e a gestão dos sistemas informáticos necessários para o desalfandegamento.

De acordo com o United States Council for International Business (USCIB), esta reorganização suscitou preocupações. Existem preocupações tanto de carácter jurídico como operacional. Esta reorganização deu origem a uma maior insegurança jurídica para as empresas, bem como a maiores atrasos no desalfandegamento.