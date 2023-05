Grupo Bimbo: investissements et chaîne de valeur

Grupo Bimbo a exécuté des projets d’investissement en 2022 pour un montant record de 1,416 milliard d’USD.

Sur ce total, 85% ont été alloués à des activités liées à la chaîne de valeur, notamment des projets de rentabilité élevée, d’expansion/croissance et de continuité des activités dans les domaines de la fabrication, de la logistique et du développement durable.

Le reste de l’investissement a été consacré à l’optimisation du réseau de distribution et à l’accélération de la transformation numérique.

Dans le cadre de cette stratégie de complémentarité, de renouvellement et de transformation des actifs, l’entreprise a ouvert de nouveaux centres de production dans diverses zones géographiques, comme le Chili et la Chine.

À l’horizon 2023, Grupo Bimbo a déclaré qu’il continuerait à mettre en œuvre des solutions pour atteindre une plus grande efficacité, renforcer sa position de leader et améliorer sa rentabilité grâce à des investissements continus axés sur ses employés, ses centres de production, ses machines et ses équipements.

L’entreprise espère tirer parti de ses capacités en tant que leader dans le secteur en pleine croissance de la restauration rapide pour transférer des technologies et des connaissances qui lui permettront de devenir un producteur plus souple et plus agile.

Son objectif est d’instaurer une culture de la dépense qui favorise la croissance et la transformation à long terme grâce à une utilisation optimale des ressources, qui seront affectées à des initiatives à forte valeur ajoutée.

Grupo Bimbo

La culture de l’amélioration constante, de l’efficience et de l’efficacité dans sa chaîne de valeur, ainsi qu’une durabilité cohérente, sont fondamentales pour garantir une politique opérationnelle de l’entreprise axée sur la promotion de la productivité, de la rentabilité et de la vision à long terme.

De même, une structure de coûts optimale est un élément clé pour optimiser les ressources et créer un modèle d’entreprise solide, durable et à long terme qui permet à Grupo Bimbo de renforcer ses marques, ses produits et ses processus, et donc de générer des résultats en termes de croissance, d’impact financier et social.

De manière générale, Grupo Bimbo affirme promouvoir des stratégies solides pour produire et distribuer des produits nutritifs et délicieux, en réduisant la production de déchets, les émissions et l’impact environnemental, en améliorant et en simplifiant ses processus de production et d’achat.

Tout cela dans le but d’exploiter l’ensemble de la chaîne de valeur d’une manière agile, numérique, innovante, flexible, durable et orientée vers le consommateur, et d’offrir des produits de qualité supérieure.