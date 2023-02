Grains de café bruts: les exportations du Mexique augmentent de 79%

Les exportations mexicaines de grains de café bruts ont totalisé 627 millions de dollars en 2022, soit une hausse de 78,9 % par rapport à 2021, selon les données de la Banque du Mexique.

Plus de 50 % des exportations mexicaines de tous les types de café sont destinées aux États-Unis, tandis que les autres marchés importants comprennent la Belgique, l’Italie, le Canada, l’Allemagne, la France et le Japon.

Dans l’ensemble, selon Farmer Bros, l’industrie du café est très concurrentielle, notamment en termes de prix, de qualité des produits, de service, de commodité, de technologie et d’innovation, et la concurrence pourrait s’intensifier en raison des barrières à l’entrée relativement faibles et de la consolidation du secteur.

Basé à Northlake, au Texas, Farmer Bros est un important torréfacteur, grossiste, mainteneur d’équipement et distributeur de café, de thé et de produits connexes fabriqués sous ses propres marques, ainsi que sous des marques privées pour le compte de clients sélectionnés.

Après avoir atteint 342 millions de dollars US en 2017, les exportations mexicaines de café brut ont connu les tendances suivantes : 2018 (317 millions de dollars US), 2019 (251 millions de dollars US), 2020 (335 millions de dollars US) et 2021 (350 millions de dollars US).

Le café brut

Farmer Bros fait face à la concurrence de nombreuses sources, notamment les divisions de services alimentaires institutionnels de fabricants multinationaux de détail tels que The J.M. Smucker Company (Folgers Coffee) et The Kraft Heinz Company (Maxwell House Coffee).

Elle est également en concurrence avec des distributeurs de services alimentaires en gros tels que Sysco Corporation et US Foods Holding Corp, des torréfacteurs de café régionaux et nationaux tels que Riverview Acquisition Corp (S&D Coffee & Tea), Massimo Zanetti Beverage USA, Trilliant Food and Nutrition LLC, Gaviña & Sons, Royal Cup, Ronnoco Coffee et Community Coffee Company.

Parmi les autres concurrents, citons les fournisseurs de café de spécialité tels que Rogers Family Company (San Francisco Bay Coffee), Distant Lands Coffee Company, Mother Parkers Tea & Coffee Inc, Starbucks Corporation et JAB Holding Company (Peet’s Coffee & Tea), et les fabricants de boissons de marque pour la vente au détail tels que Keurig Dr.

Étant donné que de nombreux clients de Farmer Bros sont de petits exploitants de services alimentaires, l’entreprise est également en concurrence avec des cash and carry et des clubs (physiques et en ligne) tels que Costco, Sam’s Club et Restaurant Depot, ainsi qu’avec des détaillants en ligne tels qu’Amazon.

En outre, l’entreprise doit faire face à la concurrence de la croissance des canaux des boissons de café en portion individuelle prêtes à boire et du café infusé à froid, ainsi qu’à la concurrence d’autres boissons telles que les boissons gazeuses (y compris les boissons énergisantes à haute teneur en caféine), les jus, l’eau en bouteille, les thés et autres boissons.