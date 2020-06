Ganancias de empresas multinacionales bajan 39% por Covid-19

Ganancias de empresas multinacionales (las 100 mayores) han tenido expectativas revisadas a la baja en 39% para el año fiscal 2020 en promedio entre febrero y mayo, de acuerdo con datos de la UNCTAD.

La pandemia de Covid-19 ha afectado a todas las empresas en el ranking de las 100 mayores multinacionales del mundo. Las principales compañías en las industrias intensivas en las cadenas globales de valor estuvieron entre las primeras afectadas por las interrupciones de la cadena de suministro.

Ahora las empresas están lidiando con la caída de la demanda global. Las farmacéuticas y tecnológicas fueron las menos afectadas. Tres empresas en estos sectores en realidad revisaron las ganancias al alza: Takeda Pharma (Japón), NTT (Japón) y Microsoft (Estados Unidos).

Los más afectados son sectores extractivos y las empresas automotrices. Algunas transnacionales, incluidas Ford (Estados Unidos) y Honda (Japón), han retirado o retenido la guía de ganancias debido a la incertidumbre creada por el cierre de plantas y por la fuerte caída de la demanda global.

Top 5,000 MNEs average earnings revisions, number of announced green­ eld projects and cross-border M&As, by industry, 2019 and early 2020 (Per cent)

Nissan Motor y Hitachi (ambas en Japón), que cierran su año fiscal a fines de marzo, han retrasado la publicación de informes financieros; Nissan anticipa un revisión a la baja de más de 30% con respecto al pronóstico de febrero.

Ganancias de empresas

En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de Covid-19 como una pandemia, que continúa propagándose por el mundo. La pandemia y las repercusiones económicas relacionadas han creado una volatilidad e incertidumbre significativas en los mercados internacionales.

Las revisiones de ganancias de empresas son una advertencia preliminar del impacto potencial de la pandemia en la Inversión Extranjera Directa (IED) a través reinversiones.

Las previsiones de ganancias de empresas para el año fiscal 2020 de las 5,000 multinacionales principales muestran revisiones promedio a la baja desde el brote de 36 por ciento

En particular, las industrias de servicios directamente afectadas por el bloqueo se encuentran entre las más afectadas, particularmente las actividades de alojamiento y servicio de alimentos (-94%) y transporte y almacenamiento (-63%, con las aerolíneas de pasajeros sufriendo pérdidas paralizantes), según la UNCTAD.

Se espera que las industrias relacionadas con los productos básicos sufran el efecto combinado de la pandemia y la caída de los precios del petróleo, con revisiones de ganancias de empresas a la baja de 70% en las industrias extractivas.

Oferta y demanda

En la manufactura, algunas industrias que son intensivas en las cadenas globales de valor, como la automotriz y los textiles, fueron afectadas desde el principio por interrupciones en la cadena de suministro.

Debido a su naturaleza cíclica, son vulnerables a los choques de oferta y demanda; sus ganancias revisadas están a la mitad de su pronóstico original.

En general, las industrias que, según las proyecciones, perderán 30% o más de las ganancias de empresas juntas representan casi 70% de los proyectos de IED.

Las industrias con las mayores revisiones a la baja muestran las mayores caídas en los nuevos proyectos de inversión. En los primeros meses de 2020, resalta la UNCTAD, las industrias que representan 90% de los proyectos en 2019 experimentaron una disminución promedio de más del 20% en el número de proyectos nuevos recientemente anunciados.

Por otro lado, la disminución es menos generalizada para las fusiones y adquisiciones transfronterizas, pero igualmente significativa.

La pandemia es un choque combinado de oferta, demanda y política para la IED. Las medidas de confinamiento están ralentizando los proyectos de inversión existentes. La perspectiva de una profunda recesión llevará a las empresas multinacionales a reevaluar nuevos proyectos.

Los primeros indicadores confirman el vínculo entre el impacto en las ganancias de empresas y la IED.

