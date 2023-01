Fonds pétrolier mexicain: transferts de recherche

La loi fédérale sur le budget et la responsabilité fiscale du Mexique stipule que 20 % des transferts du Fonds pétrolier mexicain sont destinés à la recherche sur les hydrocarbures et la durabilité énergétique.

Dans le cadre des actions du gouvernement mexicain en faveur de la transition énergétique, trois centres mexicains d’innovation pour l’énergie géothermique, solaire et éolienne (CEMIE) ont été créés.

Leurs principales fonctions comprennent la planification scientifique et technologique à moyen et long terme axée sur le développement et l’exploitation de chacune des technologies renouvelables, le développement d’un portefeuille de projets et d’actions stratégiques visant à obtenir des résultats utiles pour le secteur énergétique du pays, la formation de ressources humaines spécialisées, le renforcement des infrastructures de recherche et des liens entre le monde universitaire et l’industrie.

Fonds pétrolier mexicain

Le Mexique dispose également d’un fonds fiduciaire appelé “Fondo Sectorial CONACYT–Secretaría de Energía-Hidrocarburos”, qui a été créé pour répondre aux principaux problèmes et opportunités dans le domaine des hydrocarbures par le développement de la technologie et la formation de ressources spécialisées.

Les objectifs de ce Fonds comprennent la recherche scientifique et technologique appliquée à l’exploitation, l’exploration et le raffinage des hydrocarbures, ainsi qu’à la production de produits pétrochimiques de base, l’adoption, l’innovation, l’assimilation et le développement technologique dans les domaines mentionnés au paragraphe précédent, et la formation de ressources humaines spécialisées dans l’industrie pétrolière, afin de compléter l’adoption, l’innovation, l’assimilation et le développement technologique.

En 2020, des modifications ont été apportées à la loi fédérale sur le budget et la responsabilité fiscale (LFPRH) pour permettre la mise en œuvre de mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de Covid-19 et d’autres situations d’urgence.

Le SHCP est autorisé à autoriser des dépenses supplémentaires à celles approuvées dans le budget des dépenses, imputées sur les excédents, le cas échéant, résultant des recettes autorisées dans la loi sur les recettes ou des excédents des recettes propres des entités.

Il stipule également que le projet de budget des dépenses doit inclure des dispositions pour mener des actions préventives ou exécuter des programmes et des projets pour faire face aux dommages causés par les phénomènes naturels.

Énergie

Il est également stipulé que les transferts du Fonds pétrolier mexicain destinés à la recherche sur les hydrocarbures et la durabilité énergétique seront affectés, par l’intermédiaire du ministère de l’Énergie, à hauteur de 20% au soutien des activités de recherche visant à identifier les zones à potentiel en hydrocarbures menées par la Commission nationale des hydrocarbures.

Les ressources sont également destinées à soutenir des projets de recherche scientifique, de développement technologique et d’innovation dans le domaine de l’exploration, de l’extraction et du raffinage des hydrocarbures, ainsi que de la production de produits pétrochimiques; 15% pour les activités de recherche de l’Institut mexicain du pétrole; et 65 % pour financer des projets sur les sources d’énergie renouvelables, l’efficacité énergétique, l’utilisation de technologies propres et la diversification des sources d’énergie primaire.