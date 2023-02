Exportations et importations américaines en 2022: +18 et +16%.

Les États-Unis ont enregistré une augmentation à deux chiffres de leurs exportations et importations de biens et services en 2022 par rapport à 2021, selon les données du Census Bureau.

Les exportations américaines de biens et services ont totalisé 3 009 729 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 17,7 % en glissement annuel.

En revanche, les importations américaines de biens et de services ont totalisé 3 000 milliards 957 791 millions de dollars, soit une augmentation de 16,3 % par rapport à 2021.

L’agence américaine chargée de promouvoir le commerce et les investissements est le Foreign and Domestic Trade Service, qui fait partie de l’International Trade Administration du ministère du commerce.

Sa mission est de promouvoir les exportations de biens et de services américains, notamment par les PME, de promouvoir et de protéger les intérêts commerciaux américains à l’étranger et d’attirer et de retenir les investissements dans l’économie américaine.

L’aide à la promotion des exportations des PME (payante) peut comprendre, par exemple, des études de marché en ligne et personnalisées, des services de mise en relation entre les exportateurs américains et des acheteurs et distributeurs qualifiés, des contrôles préalables sur les parties étrangères, la promotion des produits et services dans le pays et une aide à la participation à des foires commerciales sélectionnées dans le pays et à l’étranger.

Des conseils individuels ainsi que des formations (par exemple sur la documentation requise et les contrôles à l’exportation) sont également fournis gratuitement.

Importations

L’U.S. Foreign and Foreign Commercial Service (US&FCS) dispose d’un réseau de spécialistes du commerce international dans les bureaux des 106 centres nationaux d’aide à l’exportation, ainsi que du personnel des ambassades et consulats américains dans 117 villes de plus de 75 marchés étrangers.

Les importations américaines de biens ont augmenté à un taux annuel de 14,9% en 2022, pour atteindre 3 277,314 milliards de dollars, tandis que les importations de services ont augmenté de 23,7%, pour atteindre 680,477 millions de dollars.

L’OMC rapporte qu’aux États-Unis, un site web dédié (www.trade.gov/export-solutions) a été créé pour fournir une formation aux nouveaux exportateurs réguliers et potentiels sur des sujets et des outils spécifiques, tels qu’apprendre à exporter, trouver des acheteurs et des partenaires, rechercher des marchés étrangers, résoudre les problèmes d’exportation et les barrières commerciales, entre autres.

En glissement annuel, les exportations américaines de biens en 2022 ont augmenté de 18,4 % pour atteindre 2 085,561 milliards de dollars US, et leurs ventes de services à l’étranger ont augmenté de 16,2 % pour atteindre 924,168 milliards de dollars US.