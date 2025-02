Exportações dos EUA para o México em 2024 aumentam 3,5%

As exportações dos EUA para o México em 2024 aumentaram 3,5% a uma taxa anual, para 334,041 bilhões de dólares, de acordo com dados do Census Bureau divulgados na quarta-feira.

Para todo o mundo, as importações de mercadorias do México cresceram 4,5% em 2024, chegando a 625.311,8 milhões de dólares, de acordo com uma publicação do Inegi no final de janeiro.

Considerando ambas as fontes, a participação dos EUA nas importações de mercadorias mexicanas foi de pouco mais da metade, 53,4%.

Exportações dos EUA para o México

O mercado mexicano é composto por cerca de 130 milhões de pessoas, e suas importações em 2024 refletem uma recuperação de uma queda de 1% em 2023.

Por outro lado, as exportações do México para o mundo cresceram 4,1% em 2024, atingindo US$ 617.099,6 milhões.

Esse desempenho superou o crescimento do PIB, que o Banco do México e analistas privados estimaram em 1,6% em 2024. Assim, o comércio exterior impulsionou a economia nacional.

Veja a seguir o desempenho das exportações dos EUA para o México nos últimos anos, medido em milhões de dólares:

2018 : 265,443.

2019 : 256,570.

2020 : 211,481.

2021 : 276,491.

2022 : 324,310.

2023 : 322,743.

2024: 334,041.

Economia mexicana

Em 2024, a economia do México cresceu 1,5% ao ano, de acordo com a estimativa do INEGI. A demanda doméstica compensou parcialmente os efeitos dos choques externos e climáticos na indústria e no setor primário.

O consumo privado aumentou 3,5% de janeiro a outubro, impulsionado por salários reais mais altos, inflação mais baixa e um índice de confiança do consumidor em níveis recordes.

O investimento fixo bruto cresceu 4,7% no mesmo período, superando sua média histórica pelo quarto ano consecutivo. Fatores como estabilidade macroeconômica, políticas públicas favoráveis e maior confiança dos empresários impulsionaram esse crescimento.

Em 2024, as exportações de produtos dos EUA atingiram US$ 2.065,18 bilhões, um aumento de 2,3% em relação a 2023.