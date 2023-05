Exportações do México: petróleo, agricultura, extração e manufatura

As exportações do México totalizaram 187.307,9 milhões de dólares nos primeiros quatro meses de 2023, um aumento de 4,2% em relação ao ano anterior, informou o Inegi.

No entanto, houve um contraste: as vendas externas de petróleo caíram 20,3%, para US$ 10.182,2 milhões, e as remessas não petrolíferas aumentaram 6,1%, para US$ 177.125,7 milhões.

A economia mexicana depende do comércio exterior com outras economias, especialmente com os Estados Unidos, bem como com a China, o Canadá e alguns países da América Latina.

O México é um mercado emergente e, de tempos em tempos, apresenta uma volatilidade significativamente maior em comparação com os mercados desenvolvidos.

Em particular, as exportações agrícolas mexicanas totalizaram 8.328,6 milhões de dólares de janeiro a abril deste ano, um aumento de 3,9%, em uma taxa anual.

Ao mesmo tempo, as vendas externas extrativas não petrolíferas totalizaram US$ 3.379,1 milhões, ou seja, 7,2% a mais, no mesmo comparativo.

Por fim, as exportações de manufaturas cresceram 6,2% em relação ao ano anterior, chegando a 165.417,9 milhões de dólares.

O México depende, entre outras coisas, da economia dos EUA e qualquer mudança no preço ou na demanda por exportações mexicanas pode ter um impacto adverso na economia mexicana.

Dentro das exportações de manufatura, as exportações automotivas avançaram 12,2%, para 56.053,1 milhões de dólares, e as exportações não automotivas aumentaram 3,4%, para 109.364,8 milhões de dólares.

Exportações do México

As condições econômicas no México tornaram-se cada vez mais correlacionadas com as condições econômicas nos Estados Unidos como resultado do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA, em vigor desde janeiro de 1994) e, posteriormente, do Tratado entre o México, os Estados Unidos e o Canadá (T-MEC, substituto do NAFTA, em vigor desde julho de 2020), que induziu uma maior atividade econômica entre os dois países e aumentou as remessas de imigrantes mexicanos que trabalham nos Estados Unidos para os residentes mexicanos.

Anualmente, a partir de 2022, cerca de 81% das exportações totais do México são compradas pelos Estados Unidos, o país com a maior participação no comércio com o México.

De acordo com a estimativa oportuna do PIB no primeiro trimestre de 2023, a atividade econômica registrou um crescimento anual de 3,9% e, ajustada sazonalmente, aumentou 1,1% em relação ao trimestre anterior, acima dos 0,5% do trimestre anterior.

Com esses resultados, de acordo com dados do Banco de México, a atividade cresceu pelo sexto trimestre consecutivo.

Em particular, com relação ao trimestre anterior e com números ajustados sazonalmente, as atividades secundárias cresceram 0,7% e as atividades terciárias 1,5%, enquanto as atividades agrícolas caíram 3,2%.