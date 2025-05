As exportações de tecido denim do México caíram a uma taxa anual de 50,2% em 2024, para 33,4 milhões de dólares.

Com altos e baixos, essas vendas externas em 2024 foram as mais baixas dos últimos sete anos, de acordo com dados do Banco do México (Banxico).

Os tecidos denim são um tipo de tecido de algodão resistente, reconhecido mundialmente por seu uso na fabricação de jeans e outras peças de vestuário casual.

Exportações de tecido denim

O mercado de jeans no México foi estimado em cerca de US$ 3,85 bilhões em 2024.

Estas são as exportações de tecido denim do México nos últimos anos, em milhões de dólares:

2018 : 69,8.

2019 : 71,8.

2020 : 57,2.

2021 : 87,2.

2022 : 104,6.

2023 : 66,2.

2024: 33,2.

Apoio à indústria têxtil

O governo mexicano adotou uma série de medidas para apoiar esse setor, desde insumos e tecidos até vestuário.

Vanessa Troice, diretora da Global Denim, disse que o México não apenas produz tecidos, mas também cria moda denim com tecnologia de ponta, padrões internacionais e uma visão sustentável que posiciona o país entre os líderes do mercado global.

“É uma honra estar aqui como parte da indústria têxtil mexicana e especialmente como empresária de terceira geração na Global Denim, uma empresa 100% mexicana que fabrica denim com foco e compromisso com a qualidade, inovação e responsabilidade ambiental”, disse ela em uma reunião B2B do setor realizada na sede do Ministério da Economia na Cidade do México.

Estas são as importações de tecidos de denim do México, em milhões de dólares:

2018 : 143,2.

2019 : 123,7.

2020 : 46,7.

2021 : 84,5.

2022 : 108,4.

2023 : 91,9.

2024: 105,8.

O setor têxtil e de vestuário do México enfrenta desafios significativos dos concorrentes asiáticos. Globalmente, os principais exportadores de tecidos denim em 2024 foram China, Paquistão, Índia e Turquia.

Nesse setor, o nível de competitividade do México varia de acordo com o segmento, o tipo de produto e os mercados de destino.

Entre os maiores importadores de tecidos denim estão Bangladesh, Turquia, Vietnã, México e Egito.