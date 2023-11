Exportações de bens intermédios: China e Estados Unidos

A China e os Estados Unidos lideraram as exportações de bens intermédios no segundo trimestre de 2023, de acordo com dados da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Enquanto as vendas externas chinesas totalizaram 344 mil milhões de dólares nos três meses, uma queda homóloga de 9 por cento, as vendas correspondentes dos EUA totalizaram 195 mil milhões de dólares, uma queda de 10 por cento.

Seguiu-se a Alemanha com um declínio de 3 por cento para 175 mil milhões de dólares.

As exportações de bens intermédios de Singapura e do Taipé Chinês caíram 19 por cento em termos anuais no segundo trimestre de 2023, na sequência de quedas que começaram no final de 2022 e se estenderam até 2023.

Os componentes de alta tecnologia, como circuitos integrados, chips de memória e microprocessadores, foram os que mais contribuíram para o declínio em ambas as economias, refletindo a fraca procura dos consumidores devido à elevada inflação e às elevadas taxas de juro.

As exportações de bens intermédios da República da Coreia (-17% em termos anuais) foram igualmente afectadas pela queda da procura mundial de produtos informáticos.

Embora a maioria dos membros da UE não tenha registado grandes reduções no comércio de bens intermédios, as exportações belgas destes produtos caíram 14% em termos homólogos.

Desde meados de 2022, a economia reduziu as suas exportações principalmente de compostos químicos e produtos metálicos semimanufacturados para os seus parceiros da UE.

Bens intermédios

No segundo trimestre de 2023, um volume recorde de soja foi exportado do Brasil para a Argentina.

Apesar de ser um grande produtor, a Argentina tornou-se o segundo maior importador de soja do Brasil, com compras no valor de 1,3 mil milhões de dólares, contra zero no ano anterior.

O forte aumento das importações foi desencadeado por uma redução para metade da produção de soja na Argentina após uma seca e combinado com uma necessidade contínua de soja na indústria agrícola argentina para a produção de óleos e farinhas para cumprir acordos contratuais.

No segundo trimestre de 2023, as cadeias de abastecimento regionais na Ásia e na Europa representaram mais de metade do comércio mundial de bens intermédios, 27% (606 mil milhões de dólares) e 28% (629 mil milhões de dólares), respetivamente.