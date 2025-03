Exportações chinesas de automóveis: tendência de 7 anos

As exportações chinesas de automóveis cresceram a taxas de dois e três dígitos no último período de cinco anos que terminou em 2024.

Essas vendas externas aumentaram de US$ 8,633 bilhões em 2019 para US$ 90,24 bilhões em 2024, de acordo com dados da Administração Geral de Alfândega.

Exportações chinesas de automóveis

Globalmente, a China é o maior produtor de automóveis do mundo, o terceiro maior exportador de automóveis (superado pela Alemanha e pelo Japão) e um dos principais fabricantes de veículos elétricos (EVs).

A empresa de autopeças Magna International informa que vários fabricantes de equipamentos originais (OEMs) focados em VEs surgiram nos últimos anos, incluindo Tesla, BYD, Geely, Nio, SAIC, XPeng e Rivian.

Abaixo está a tendência das exportações de carros chineses para o mundo, em milhões de dólares e taxas de crescimento ano a ano:

2018 : 8.627 ( +20 por cento).

2019 : 8.633 ( 0 por cento).

2020 : 9.928 ( +15 por cento).

2021 : 24.389 ( +146 por cento).

2022 : 44.688 ( +83 por cento).

2023 : 77.659 ( +74 por cento).

2024: 90.240 (+16 por cento).

Mercados automotivos

Para onde estão indo as exportações de automóveis chineses? Em primeiro lugar, para a Rússia, com remessas com um valor alfandegário de US$ 15.211 milhões em 2024. Outros destinos relevantes foram: Bélgica (7,226 milhões), Emirados Árabes Unidos (4,755 milhões), Reino Unido (4,654 milhões) e México (4,380 milhões).

A China lidera a produção e o mercado automotivo global graças a várias vantagens importantes. Sua infraestrutura industrial avançada permite que os carros sejam fabricados em grandes volumes e a custos competitivos. Além disso, o governo impulsiona o setor com subsídios e políticas favoráveis, especialmente para veículos elétricos.

O país domina o setor de veículos elétricos, com empresas como a BYD e a NIO crescendo e controlando a produção de baterias. Seu enorme mercado interno impulsiona a demanda, enquanto a expansão global fortalece sua presença na Europa e na América Latina.

A China também se beneficia dos custos de produção mais baixos e da liderança em baterias e semicondutores, consolidando sua posição como uma potência automotiva global.

Apesar das tarifas significativas e de outros desafios protecionistas, alguns fabricantes de equipamentos originais (OEMs) com foco em veículos elétricos baseados na China, como a BYD e a Geely, entraram no mercado europeu com veículos exportados da China, enquanto a BYD e a Chery anunciaram planos de fabricar veículos elétricos em países europeus.