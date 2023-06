Exportações canadenses e política monetária dos EUA

O Banco do Canadá espera que as exportações canadenses sejam afetadas pela demanda mais fraca por produtos no mercado dos EUA.

Em parte, isso será uma consequência da expectativa de que o crescimento dos EUA desacelere acentuadamente no segundo trimestre de 2023 e fique estagnado até o primeiro trimestre de 2024.

O fraco crescimento nesse período se deve, em grande parte, ao endurecimento da política monetária e, em menor escala, das condições de crédito.

Ao longo do horizonte de projeção, os componentes da atividade dos EUA importantes para as exportações canadenses devem crescer mais lentamente do que o PIB dos EUA pelos seguintes motivos: espera-se que os consumidores dos EUA moderem seus gastos com bens mais do que com serviços.

Isso reflete dois fatores. Primeiro, espera-se que a parcela da renda familiar gasta em bens, depois de aumentar no início da pandemia, diminua.

Segundo, o aumento das taxas de juros afetará o consumo de bens mais do que o consumo de serviços.

Exportações canadenses

Esses acontecimentos afetarão desproporcionalmente a demanda dos EUA por produtos canadenses, uma vez que as exportações canadenses de não mercadorias são mais voltadas para bens do que para serviços.

Espera-se também que as empresas norte-americanas reduzam significativamente os gastos com investimentos em equipamentos de capital, um dos principais impulsionadores das exportações canadenses.

O Federal Reserve dos EUA é responsável pela política monetária nos Estados Unidos. A legislação especifica que, na condução da política monetária, o Sistema do Federal Reserve e o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) devem “promover efetivamente os objetivos de máximo emprego, estabilidade de preços e taxas de juros moderadas de longo prazo”.

O Federal Reserve ajusta os principais instrumentos de política monetária (operações de mercado aberto, taxa de desconto e juros sobre reservas) a fim de influenciar as condições de demanda e oferta no mercado de fundos federais e manter a taxa de fundos federais no nível visado pelo FOMC.

O FOMC estabelece uma meta de inflação média de longo prazo, em vez de uma meta anual definida para um período mais curto.

De acordo com a OMC, em 2020, 2021 e 2022, o FOMC confirmou sua opinião de que a inflação de 2%, medida pela variação anual do índice de preços para gastos do consumidor privado, é mais consistente no longo prazo com o mandato estatutário do Federal Reserve.

Preços

O FOMC acredita que as expectativas de inflação de longo prazo firmemente ancoradas em 2% promovem a estabilidade de preços, moderam as taxas de juros de longo prazo e aumentam a capacidade do FOMC de promover o máximo de emprego diante de choques econômicos significativos.

Para ancorar as expectativas de inflação de longo prazo nesse nível, o FOMC tem como meta uma inflação média de 2% ao longo do tempo (medida como a variação no índice de preços dos gastos do consumidor privado).