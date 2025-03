Exportações brasileiras de frango: 5 principais destinos

As exportações brasileiras de frango congelado para o mundo totalizaram 7.078 milhões de dólares em 2024, um aumento de 4% em relação ao ano anterior, de acordo com estatísticas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

O governo brasileiro promove as vendas externas de frango do país com a visão de exportar para grandes mercados deficitários em praticamente todo o mundo e com foco especial nos mercados mais dinâmicos no futuro.

Exportações brasileiras de frango

O Brasil lidera o mundo em exportações de carne de frango, deixando os Estados Unidos em segundo lugar bem atrás, com 3.267 milhões de dólares em 2024, de acordo com dados do Departamento de Comércio.

Abaixo, você pode ver as exportações brasileiras de frango em 2024, em milhões de dólares e taxas de crescimento ano a ano:

China : 1.289 (-20%).

Japão : 829 (-11%).

Emirados Árabes Unidos : 540 (+18%).

México : 534 (+45%).

Arábia Saudita: 498 (+7%).

Diversificação de mercado

Quais são os pontos fortes que permitem ao Brasil ser o maior exportador de frango do mundo? A produção em larga escala e os baixos custos de ração impulsionam a competitividade brasileira. Além disso, seu clima favorável permite a produção contínua e sem interrupções.

O país mantém altos padrões sanitários e possui certificações internacionais que garantem a qualidade de seu produto. Também exporta para mais de 150 mercados, graças a acordos comerciais e a uma infraestrutura de produção eficiente. Sua capacidade de oferecer um fornecimento estável reforça sua posição como líder global no setor.

Em 6 de março, o governo brasileiro informou que o país obteve a aprovação do Vietnã para o Certificado Sanitário Internacional (ISC), permitindo a exportação de miúdos de frango. Essa medida fortalece os laços comerciais com um mercado em crescimento.

Em 2024, o Brasil exportou produtos com um valor alfandegário de US$ 4,05 bilhões para o Vietnã. Suas vendas para esse mercado incluíram algodão, milho, soja, trigo, café e carnes, entre outras mercadorias. Com esse marco, o país soma 32 novos acessos ao mercado em 2025, chegando a 332 novos canais de comércio desde 2023, graças à parceria entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE).