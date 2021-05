EU baja su comercio de servicios transfronterizos: USITC

Estados Unidos disminuyó su comercio de servicios transfronterizos en el primer semestre de 2020, informó la Comisión de Comercio Internacional (USITC).

Ante todo, el comercio de servicios transfronterizos consiste en que los servicios se suministran desde el territorio de un miembro de un acuerdo comercial al territorio de otro miembro.

Por ejemplo, en este modo están los servicios de diseño de arquitectura suministrados por un arquitecto en un país, vía correo postal o electrónico, a consumidores en otros país.

Los datos trimestrales preliminares ajustados estacionalmente para el comercio de servicios transfronterizos de Estados Unidos de enero a junio de 2020 (disponibles a un nivel agregado más amplio que los datos utilizados en el resto de este informe) muestran que las exportaciones totales de servicios fueron menores año tras año, en gran parte debido a la disminución interanual de 27.1% durante el segundo trimestre a 156,600 millones de dólares.

A través de tres sectores, servicios de consultoría profesional y de gestión; servicios de telecomunicaciones, informática e información; y servicios financieros, experimentaron exportaciones ligeramente más altas durante enero-marzo de 2020 que durante el mismo período del año anterior, todos los sectores experimentaron menores exportaciones durante abril-junio de 2020 en comparación con ese período en 2019.

En particular, la mayor disminución de las exportaciones se registró en viajes y tarifas de pasajeros, con exportaciones 76.4% más bajas entre abril y junio de 2020, que en el mismo período del año anterior.

Comercio de servicios transfronterizos

Entre abril y junio de 2020, las importaciones de tarifas de viajes y pasajeros experimentaron las mayores caídas (-94%) en comparación con el segundo trimestre de 2019.

En contraste, cuatro sectores: servicios de consultoría profesional y de gestión; servicios de seguros; servicios técnicos, comerciales y de otro tipo; y transporte aéreo-servicios, experimentaron cambios positivos en las importaciones durante ese tiempo.

Estadística anual

El segmento más grande de las exportaciones e importaciones transfronterizas de Estados Unidos en 2019 fueron los servicios profesionales, que representaron 247,100 millones de dólares de todas las exportaciones (29%), seguidos por los servicios de viajes, que representaron 233,500 millones de todas las exportaciones (27.4 por ciento).

Los servicios profesionales fueron el segundo segmento más grande para las importaciones transfronterizas de los Estados Unidos y representaron $ 131,000 millones de todas las importaciones (23.2%); fue superado solo por los servicios de viajes con 182,400 millones (32.3 por ciento) en 2019.

