Estados Unidos realizam avaliações da reforma trabalhista do México

O governo dos EUA realiza periodicamente avaliações da reforma trabalhista do México.

Avaliações da reforma trabalhista

Nos Estados Unidos, o Comitê Interagencial de Monitoramento e Aplicação do T-MEC (CIL) coleta e avalia continuamente informações sobre a reforma trabalhista do México.

De acordo com a Lei de Implementação do T-MEC, a ILC envia relatórios semestrais detalhados ao Congresso dos EUA sobre essa questão.

Além disso, o estatuto criou o Conselho Independente de Especialistas Trabalhistas do México, que também coleta informações e fornece ao Congresso dos EUA uma análise independente do progresso do México em sua reforma trabalhista.

Além disso, a seção 2(d) do Memorando Presidencial “U.S. Trade Policy First” orienta o USTR a realizar consultas públicas para coletar informações sobre a operação do T-MEC.

O indicado do USTR, Jamieson Greer, disse na semana passada que, se sua indicação for confirmada, ele analisará todas essas informações para avaliar o trabalho do México no cumprimento de suas obrigações trabalhistas de acordo com o T-MEC.

Reforma trabalhista

O México aprovou uma reforma trabalhista em 1º de maio de 2019. Após anos de debate, a nova lei busca fortalecer os direitos dos trabalhadores. Primeiro, ela garante votos secretos nas eleições sindicais. Além disso, permite a livre filiação sindical e cria um tribunal independente para resolver disputas trabalhistas. Ela também estabelece Centros de Conciliação e Registro do Trabalho. Esses órgãos ajudam a mediar disputas e a registrar contratos coletivos.

Por outro lado, a reforma entrará totalmente em vigor em maio de 2023. Nesse meio tempo, o Anexo 23-A do T-MEC obriga o México a cumprir novas regras. Elas incluem a eliminação do trabalho forçado, a proteção da liberdade de associação e a proibição da interferência do empregador. Por fim, ele exige a garantia de eleições livres e tribunais justos.

Cada parte do T-MEC se compromete a estabelecer em sua legislação trabalhista o reconhecimento e o respeito aos direitos fundamentais dos trabalhadores, conforme estipulado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). Além disso, todas as partes têm a obrigação de garantir a conformidade com esses direitos.

Os direitos fundamentais incluem: