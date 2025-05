Emilio Fernando Azcárraga Jean e FIFA Gate

Emilio Fernando Azcárraga Jean, que controla as ações com direito a voto do Grupo Televisa, está supostamente ligado ao FIFA Gate.

Azcárraga Jean negou estar ligado a esse caso.

O FIFA Gate foi um escândalo de corrupção que estourou em 2015 e expôs uma rede de suborno, lavagem de dinheiro e fraude dentro da FIFA.

Em 27 de maio de 2015, o Departamento de Justiça dos EUA indiciou 14 funcionários e empresários por corrupção em contratos de televisão, marketing e locais de torneios.

Por mais de 20 anos, milhões de dólares em subornos foram pagos em troca de favores no futebol. Várias autoridades foram presas na Suíça pouco antes do Congresso da FIFA.

Emilio Fernando Azcárraga Jean

Como o Grupo Televisa anunciou em agosto de 2024, essa investigação do Departamento de Justiça poderia ter um impacto material sobre a condição financeira ou os resultados das operações da empresa.

O Grupo Televisa indicou que não pode prever o resultado da investigação ou se ela terá, de fato, um efeito adverso. A empresa está cooperando com a investigação.

Por enquanto, Emilio Fernando Azcárraga Jean está de licença de seu cargo como presidente executivo do conselho de administração a partir de 24 de outubro de 2024, enquanto se aguarda o resultado da investigação atualmente conduzida pelo Departamento de Justiça dos EUA em relação à FIFA.

Subornos

A investigação revelou uma rede de subornos. Esses pagamentos tinham o objetivo de favorecer determinados canais de televisão. Em troca, eles obtiveram os direitos de transmissão dos jogos da Copa do Mundo masculina, que é realizada a cada quatro anos.

Além disso, também foram concedidos benefícios para torneios como a Copa América e a Copa Libertadores.

Por outro lado, em 2017, o The New York Times publicou uma reportagem importante. Nela, uma subsidiária da Televisa, a empresa suíça Mountrigi, foi vinculada a subornos a funcionários de alto escalão da FIFA.

De acordo com a publicação, a Mountrigi adquiriu os direitos de transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2018 e 2022 por cerca de US$ 190 milhões. Além disso, a subsidiária também comprou os direitos para os torneios de 2026 e 2030, embora o valor não tenha sido divulgado.

O comitê executivo do Grupo Televisa é atualmente composto por Alfonso de Angoitia Noriega e Bernardo Gómez Martínez. Emilio Fernando Azcárraga Jean está de licença de seu cargo como Presidente Executivo do Conselho a partir de 24 de outubro de 2024, enquanto se aguarda o resultado da investigação.