Ecopetrol: ses plans d’investissement pour 2023

En décembre 2022, le conseil d’administration d’Ecopetrol a approuvé un montant compris entre 25,3 milliards et 29,8 milliards de pesos colombiens pour le plan d’investissement 2023 (le ” Plan d’investissement”), à 80 USD/Bbl de Brent.

La société prévoit d’allouer environ 66 % de ces investissements à des projets en Colombie et le reste au positionnement et au développement des opérations du groupe Ecopetrol aux États-Unis, au Brésil, au Pérou et au Chili.

Ecopetrol considère que le plan d’investissement approuvé par le conseil d’administration est conforme à l’engagement du groupe Ecopetrol d’accélérer la voie de la transition énergétique et la sécurité énergétique de la Colombie, conformément à la stratégie 2040 “L’énergie qui transforme“.

Ainsi, environ 23 % des dotations prévues dans le plan d’investissement visent à cimenter la diversification vers de nouvelles activités à faibles émissions, notamment des investissements dans la production d’hydrogène, les énergies renouvelables, la capture du carbone et le transport d’électricité.

Le plan d’investissement prévoit également des investissements compris entre 3 600 et 4 100 milliards de pesos colombiens pour des projets d’exploration et de production dans le Piedemonte Llanero, les Caraïbes continentales et les Caraïbes offshore, qui soutiennent notre engagement à atteindre l’autosuffisance en gaz.

Le plan d’investissement prévoit que la production d’hydrocarbures du groupe Ecopetrol se situera entre 720 000 et 725 000 barils équivalent pétrole par jour en 2023, le débit de raffinage entre 420 000 et 430 000 barils par jour, avec des volumes transportés supérieurs à un million de barils par jour, en cherchant à soutenir la continuité de la substitution des importations de combustibles et la stabilité de la balance commerciale du pays.

En ce qui concerne son activité de transport d’électricité, le plan d’investissement alloue environ 5,4 trillions de pesos colombiens, principalement pour soutenir plus de 6 000 kilomètres de nouvelles lignes de transport pour les énergies renouvelables non conventionnelles.

En outre, le plan d’investissement poursuit l’orientation du groupe Ecopetrol vers la transition énergétique et la stratégie de durabilité, en renforçant les programmes d’investissement socio-environnementaux, en approfondissant la transformation numérique et en accélérant le développement et la mise en œuvre de technologies visant à optimiser les opérations tout au long de la chaîne.

En conséquence, le plan prévoit des investissements d’environ 2 300 milliards de pesos colombiens dans des projets de décarbonisation, de gestion intégrée de l’eau et d’amélioration de la qualité des carburants, entre autres.

Le plan prévoit également 472 milliards de pesos colombiens en ressources d’investissement social pour le développement régional et le bien-être des communautés, axées sur l’infrastructure routière, l’éducation et l’accès aux services publics tels que l’eau et le gaz, et plus de 405 milliards de pesos colombiens en projets de science, de technologie et d’innovation, que nous considérons comme essentiels pour favoriser le développement des entreprises et catalyser les progrès des technologies pour la transition énergétique.