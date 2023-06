Economia mundial e comércio global: projeções

A economia mundial começou este ano em uma base mais forte e espera-se que cresça moderadamente ao longo do horizonte de projeção do Banco Central Europeu (BCE), com alguma recuperação em 2025.

No primeiro trimestre de 2023, a economia global continuou a ser caracterizada pelos principais desafios de 2022, como a pandemia de Covid-19 em andamento, a guerra na Ucrânia, o aumento da inflação e os aumentos das taxas de juros.

Esses desafios tiveram um impacto significativo no crescimento econômico, no comércio e nos investimentos.

O crescimento do PIB global (excluindo a zona do euro) surpreendeu positivamente no primeiro trimestre de 2023, com um crescimento melhor do que o esperado tanto na China, relacionado a uma recuperação anterior e mais forte do que o esperado após o levantamento das restrições da pandemia, quanto nos Estados Unidos, no contexto de um mercado de trabalho resiliente.

As consequências dos problemas no setor bancário dos EUA no início de março levaram a um breve período de estresse agudo nos mercados financeiros globais.

Desde então, entretanto, a maioria das classes de ativos recuperou suas perdas, apesar da incerteza persistente. A previsão é de que a economia global (excluindo a área do euro) cresça 3,1% neste ano e no próximo.

O BCE espera que o crescimento aumente para 3,3% em 2025.

Economia global

Apesar do impulso positivo da atividade econômica, o comércio mundial continua fraco, pois a composição da demanda global está se tornando menos intensiva em comércio, mas deve evoluir mais em linha com o crescimento real do PIB no médio prazo.

A atual baixa intensidade comercial do crescimento reflete a interação de vários fatores, como a mudança pós-pandemia nos padrões de consumo para serviços e não para bens, e o menor investimento devido às taxas de juros mais altas.

Como resultado, o BCE espera que o comércio mundial cresça 1,3% em 2023, um ritmo significativamente abaixo de sua média de longo prazo e também abaixo do crescimento global.

Como se espera que a composição dos padrões de consumo nas economias avançadas se normalize gradualmente ao longo do horizonte de projeção, com a retomada dos investimentos, o comércio mundial deve aumentar a taxas apenas ligeiramente superiores às do crescimento global em 2024 e 2025.

A demanda externa da zona do euro seguirá uma trajetória semelhante, crescendo 0,5% este ano e aumentando para 3,1% em 2024 e 2025.

As projeções para o comércio mundial e para a demanda externa da área do euro foram revisadas para baixo em relação a este ano – em grande parte devido aos efeitos negativos significativos do desempenho comercial mais fraco do que o estimado anteriormente no final do ano – e permanecem praticamente inalteradas para os anos seguintes.