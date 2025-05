Diversificação de mercado nas exportações de Querétaro

Mauricio Kuri, governador de Querétaro, está promovendo a diversificação de mercado nas exportações do estado.

Do total de suas exportações de produtos para o mundo, o México envia 83% para os Estados Unidos.

Em geral, a forte integração das cadeias de suprimentos entre essas duas nações implica maior dependência mútua em sua produção compartilhada.

Mas essa integração dificulta que um desses países afete os fluxos comerciais bilaterais, pois poderia dar um tiro no próprio pé ou sofrer retaliação.

Diversificação de mercado

Querétaro exportou mercadorias no valor de US$ 17,642 bilhões, uma queda de 3,2% em relação ao ano anterior.

Uma década atrás, em 2014, as exportações de mercadorias de Querétaro foram de US$ 9,818 bilhões.

Com mercadorias como autopeças, eletrodomésticos, peças aeronáuticas, alimentos e produtos eletrônicos, Querétaro tem uma economia voltada para a exportação.

As exportações de produtos de Querétaro, em milhões de dólares, são as seguintes:

2018 : 11.653.

2019 : 12.970.

2020 : 11.355.

2021 : 14.172.

2022 : 16.713.

2023 : 18.226.

2024: 17.642.

Plataforma de logística

Marco Antonio Del Prete, Secretário de Desenvolvimento Sustentável de Querétaro, informou que o governo de Querétaro está promovendo a diversificação da base de exportação e abrindo mercados na Ásia, América Latina e Europa.

No setor aeronáutico, Querétaro exporta praticamente todos os produtos que fabrica, inclusive turbinas de aeronaves da Bombardier Aerospace ou motores de aeronaves da Safran.

Em particular, Querétaro promove o transporte aéreo, tanto de cargas quanto de passageiros. Em 2024, mais de 17.000 toneladas de carga foram transportadas por via aérea nesse estado. Ele também tem instalações da DHL, Fedex e UPS no aeroporto da capital do estado.

Kuri e Del Prete realizaram uma coletiva de imprensa na terça-feira na Cidade do México para promover o 31º Congresso de Comércio Exterior do México, a ser realizado em Querétaro de 29 a 31 de outubro de 2025.

O estado se estabeleceu como um centro estratégico de fabricação de componentes aeronáuticos.

Querétaro tem fábricas no setor automotivo, como Dana Incorporated, Valeo e ZF Group, e no setor de eletrodomésticos, como Samsung e Mabe.