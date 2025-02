Despesas de capital da Pilgrim’s no México e em nível global

Despesas de capital da Pilgrim’s ficarão entre US$ 450 milhões e US$ 500 milhões até 2025, de acordo com as projeções da própria empresa.

O produtor e distribuidor de produtos de aves e suínos planeja fazer esses investimentos na aquisição de propriedades, instalações e equipamentos.

Os investimentos se concentrarão no aumento das operações, na melhoria da eficiência, na redução dos custos da empresa e em projetos de melhoria do sistema de tecnologia da informação.

A Pilgrim’s planeja financiar esses gastos de capital com o fluxo de caixa das operações e dinheiro em caixa.

Despesas de capital da Pilgrim’s

Em 2024, a empresa investiu US$ 337 milhões nos EUA, US$ 91,2 milhões na Europa e US$ 30,3 milhões no México.

Os gastos de capital durante 2024 foram principalmente para projetos de crescimento. Esses projetos incluíram a expansão de Moorefield, WV, e a fábrica de conversão de proteínas no sul da Geórgia. Além disso, foram feitos investimentos para otimizar a eficiência operacional, melhorar os sistemas de tecnologia da informação e reduzir custos.

Os gastos globais de capital da Pilgrim’s, em milhões de dólares, são mostrados abaixo:

2018 : 349.

2019 : 348.

2020 : 355

2021 : 382.

2022 : 487.

2023 : 558.

2024: 458.

Investimentos no México

A JBS S.A. possui 82,42% das ações ordinárias em circulação da Pilgrim’s, que vende seus produtos nos Estados Unidos, Europa, México e outros 120 países.

Esses são os investimentos da Pilgrim’s no México, em milhões de dólares:

2018 : 32.4.

2019 : 19.7.

2020 : 13.0.

2021 : 19.7.

2022 : 29.0

2023 : 30.2.

2024: 30.3.

A Pilgrim’s está envolvida na produção, processamento, marketing e distribuição de produtos de frango e porco frescos, congelados e de valor agregado para varejistas, distribuidores e operadores de serviços de alimentação.

Os esforços de vendas da empresa estão concentrados no setor de serviços de alimentação e varejo. Nesse setor, atende a cadeias de restaurantes e processadores de alimentos, como a Chick-fil-A. Também atende a clientes de varejo, incluindo supermercados e clubes de atacado nos Estados Unidos, como Kroger, Costco, Publix e H-E-B. No Reino Unido e na Europa, trabalha com cadeias de restaurantes, como o McDonald’s, e supermercados, como Sainsbury’s, Tesco e Waitrose. No México, fornece para redes como o Wal-Mart.