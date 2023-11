Demande mondiale d’engrais: FAO

La demande mondiale d’engrais dépend principalement de la demande et des prix des céréales.

Ceux-ci sont à leur tour déterminés par la croissance démographique, la surface agricole par habitant, les changements de régime alimentaire dans les pays en développement et la consommation accrue de biocarburants.

Selon l’IFA, entre 1976 et 2020, la demande mondiale d’engrais augmentera de 2% par an.

Une étude financée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) prévoit que l’utilisation mondiale d’engrais, composés d’azote, de phosphate et de potasse, devrait augmenter de 3% d’ici 2023 pour répondre à la demande alimentaire mondiale.

CVR Patners indique que les pays développés utilisent actuellement les engrais de manière plus intensive que les pays en développement, mais que la croissance économique soutenue des marchés émergents accroît la demande alimentaire et l’utilisation d’engrais.

En outre, CVR Patners souligne que les populations des pays en développement adoptent des régimes alimentaires plus riches en protéines à mesure que leurs revenus augmentent, et que cette consommation nécessite davantage de céréales pour l’alimentation animale.

À titre d’exemple, on estime que la production de blé et de céréales secondaires de la Chine a augmenté de 40 % entre 2011 et 2022, mais qu’elle n’a pas réussi à suivre le rythme de l’augmentation de la demande, ce qui a conduit la Chine à augmenter ses importations de blé et de céréales secondaires de plus de 1,307% au cours de la même période.

Engrais

Comme les populations et les revenus continuent d’augmenter, il faut plus de nourriture pour une quantité de terres arables par habitant qui diminue, ce qui nécessite des rendements plus élevés et donc plus d’éléments nutritifs pour les plantes ou d’engrais.

Cette tendance, combinée à une offre régulière de certains engrais commerciaux, y compris le phosphate, a contribué à la stabilité de la demande mondiale d’engrais jusqu’en 2022, et SuperBac s’attend actuellement à ce que la demande mondiale reste stable jusqu’en 2023.

En particulier, le Brésil joue un rôle de premier plan dans la production alimentaire mondiale et SuperBac s’attend à ce que cette tendance s’intensifie dans les années à venir.

Le secteur agricole brésilien dépend fortement des importations d’engrais: environ 85% de la consommation totale d’engrais du Brésil a été importée en 2020.

En mars 2022, le Brésil a lancé un plan national de fertilisation visant à réduire la dépendance du pays à l’égard des importations d’engrais, y compris l’utilisation d’incitations fiscales pour les substituts d’engrais produits dans le pays.