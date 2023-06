De l’avocat au guacamole: les exportations mexicaines de Calavo Growers

L’entreprise américaine Calavo Growers utilise un équipement à ultra-haute pression pour tous ses produits de guacamole, dont une grande partie est produite au Mexique pour être exportée aux États-Unis.

Cette technologie est conçue pour protéger et sauvegarder les aliments, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des conservateurs.

Le processus utilisé par l’entreprise détruit en grande partie les cellules des bactéries susceptibles de provoquer des problèmes de détérioration, de sécurité alimentaire ou d’oxydation, sans affecter le profil gustatif du produit fini.

Une fois le processus terminé, le guacamole emballé peut être congelé pour garantir une plus longue durée de conservation ou expédié frais à des clients aux États-Unis et à l’étranger.

Si la plupart des produits préparés à base d’avocat de Calavo Growers sont fabriqués dans son usine d’Uruapan, au Mexique, l’entreprise fait aussi souvent appel à des co-emballeur haut de gamme (utilisant une technologie similaire à ultra-haute pression) pour produire certains de ses produits destinés à la vente au détail et à la restauration.

En général, les produits préparés de Calavo Growers comprennent des produits à base d’avocat (guacamole congelé et frais), de la salsa, des fruits et légumes frais coupés, des salades fraîches préparées, des wraps, des sandwiches, des parfaits et des finger foods frais, ainsi que des entrées prêtes à réchauffer et d’autres produits de bar et de charcuterie, des composants de kits de repas et des kits de salades.

Guacamole

En tant que leader dans le domaine des produits frais emballés réfrigérés, la société utilise un réseau d’usines de produits frais certifiées USDA et biologiques, exploitées par la société et détenues et exploitées de manière indépendante, stratégiquement situées à travers les États-Unis.

Ces installations permettent à Calavo Growers de fournir aux détaillants nationaux des aliments frais réfrigérés de haute qualité qui peuvent généralement être livrés dans les heures qui suivent la production.

La demande des consommateurs pour des aliments frais réfrigérés emballés de qualité est élevée et la rapidité de mise sur le marché, l’innovation en matière de produits et la large gamme de produits de la société la placent en bonne position pour servir les détaillants qui répondent à cette tendance de consommation.

D’ici 2023, avec des plans d’investissement dans des capacités supplémentaires, la société estime que ses capacités seront suffisantes pour faire face à la croissance attendue.

Au cours de l’exercice clos le 31 octobre 2022, Calavo Growers a vendu pour 114,4 millions de dollars de guacamole, soit une hausse de 19,7% en glissement annuel.