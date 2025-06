De ganha-ganha para América em primeiro lugar: Trump se reúne com Xi

Depois de fazer a transição de uma política ganha-ganha para América em primeiro lugar, o presidente Donald Trump conversou com o presidente chinês Xi Jinping na quinta-feira.

A ligação foi a primeira entre os dois presidentes desde que Trump iniciou seu segundo mandato em 20 de janeiro de 2025.

Além disso, a conversa teve como pano de fundo uma mudança estrutural na qual as maiores economias do mundo, incluindo outros países, buscaram acordos vantajosos para a política America First introduzida por Trump desde seu primeiro mandato presidencial (2017-2021).

Em uma publicação no Truth Social, Trump chamou a conversa de “uma conversa telefônica muito boa” e se referiu ao convite de Xi para visitar a China.

América ganha-ganha em primeiro lugar

Na conversa com XI, Trump estava acompanhado do secretário do Tesouro, Scott Bessent, do secretário de Comércio, Howard Lutnick, e do representante comercial da Casa Branca, Jamieson Greer.

Desde o primeiro mandato de Trump, a guerra comercial entre os EUA e a China marcou um divisor de águas no sistema comercial global, com o maior aumento de tarifas da história mundial por volume afetado.

“Participei de muitas reuniões do G20 ao longo dos anos. E posso garantir que o tom mudou radicalmente: a linguagem do win win foi substituída pela do America First”, disse José Ángel Gurría, que foi secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) de junho de 2006 a junho de 2021, destacando a atmosfera de cooperação internacional da época, em um fórum organizado na terça-feira na UNAM.

Depois veio a pandemia de Covid-19, que levou à escassez de suprimentos, especialmente suprimentos médicos, à interrupção das cadeias de valor globais e à interrupção do comércio internacional.

Mudanças climáticas

“Muitas empresas e governos perceberam que a eficiência não poderia ser o único critério: eles também tinham que pensar em resiliência. E isso foi agravado por outro fator estrutural: a mudança climática”, acrescentou Gurría.

De acordo com Gurría, assim como em seu primeiro mandato, o governo Trump não tem uma política ambiental. “De fato, é a antítese de uma política de proteção do planeta”, disse ele.

Gurría concluiu: “Eles já se retiraram dos acordos de Paris novamente: infelizmente, isso daria à China a alavancagem para ser mais negligente. Estamos falando dos dois maiores emissores do mundo.