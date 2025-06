Crescimento do mercado de tequila será sustentado em 7 anos

O crescimento do mercado de tequila será sustentado nos próximos sete anos, com uma taxa de crescimento anual composta de 9,5% entre 2024 e 2030, de acordo com as previsões da Grand View Research.

A empresa de análise de mercado sediada em São Francisco, Califórnia, estimou o valor do mercado global de tequila em US$ 10,53 bilhões em 2023.

Originária do México, a tequila é uma das bebidas alcoólicas que mais crescem no mundo, embora ainda represente apenas 3% das vendas no mercado global de bebidas alcoólicas.

Crescimento do mercado de tequila

Os seguintes cinco estados da República Mexicana (juntos, 181 municípios) têm a denominação de origem da tequila:

Tamaulipas.

Nayarit.

Michoacán.

Guanajuato.

Jalisco.

Jalisco é o único estado do México onde a tequila pode ser produzida em todo o seu território.

Produção nacional

Em 2023, o México produziu cerca de 599 milhões de litros de tequila. No entanto, aproximadamente 100 milhões permaneceram armazenados. Parte desse volume foi mantida em barris. Outra parte não foi engarrafada. Isso criou um excedente que alguns analistas chamam de “lago de tequila”. Estima-se que esse estoque sem saída esteja entre 500 e 525 milhões de litros.

No ano seguinte, em 2024, o México produziu 496 milhões de litros de tequila, abaixo do recorde de 651 milhões de litros em 2022.

Há várias causas por trás dessa situação. Por um lado, a superprodução e a queda na demanda internacional, especialmente nos Estados Unidos. Além disso, o preço do agave caiu. Isso foi agravado por uma expansão acelerada da capacidade industrial.

No entanto, de acordo com a Stellar Spirits and Wines, um fator fundamental é a crescente demanda por tequila premium e artesanal. Os consumidores estão priorizando a qualidade em detrimento da quantidade, e muitos estão dispostos a pagar mais por tequilas 100% agave de alta qualidade.

Abaixo está a tendência da produção de tequila no México, em milhões de litros:

2018 : 309.

2019 : 352.

2020 : 374.

2021 : 527.

2022 : 651.

2023 : 599.

2024: 496.

Cerca de 54% das pessoas de 18 a 34 anos preferem tequila premium. A projeção é de que o segmento cresça substancialmente.