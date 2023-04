Crescimento da economia dos EUA: investimento e PMIs

O Fundo Monetário Internacional (FMI), em sua última divulgação de abril de 2023, estimou o crescimento da economia dos EUA em 2023 em 1,6% a/a, uma melhora de 0,2 ponto percentual em relação à sua projeção de janeiro passado.

Um fator por trás dessa melhora é a demanda doméstica resiliente.

Para 2024, a organização internacional projeta um crescimento de 1,1%, associado ao maior impacto que a política monetária terá na economia durante esse ano, com uma melhora de 0,1 ponto percentual em comparação com a projeção imediatamente anterior, em janeiro.

Em 2022, o PIB dos EUA registrou um crescimento anual de 2,1%.

Os principais componentes que contribuíram para esse crescimento foram o consumo privado em serviços, o investimento privado e as exportações líquidas de mercadorias.

Em particular, o investimento fixo bruto cresceu 4,0% a.a. devido aos componentes não residenciais e de estoques, que cresceram 3,9% e 5,3%, respectivamente, apesar das condições financeiras mais apertadas.

Por outro lado, o investimento residencial registrou uma contribuição negativa para o PIB, afetado pela política monetária restritiva do Federal Reserve (Fed).

Crescimento da economia

Embora o risco de uma recessão leve e de curta duração nos EUA persista em 2023, indicadores oportunos, como consumo privado, emprego e produção industrial, surpreenderam positivamente em janeiro, mostrando sinais de força.

Do ponto de vista do governo mexicano, esses indicadores, entre outros, apontam para o crescimento real do PIB no primeiro trimestre de 2023, materializando-se acima do esperado no início do ano e acima da média histórica de crescimento de 2010 a 2019.

Enquanto isso, com base nos números preliminares de março de 2023, o Índice de Gerentes de Compras (PMI) composto ficou em 53,3 pontos, ou seja, pela segunda vez consecutiva acima do limite mínimo de expansão, sugerindo um crescimento positivo da atividade econômica pelo menos nos primeiros meses do ano.

O Fed aumentou as taxas de juros para combater a inflação e indicou que o ritmo de aumento das taxas pode diminuir no futuro.

O foco daqui para frente será a extensão em que o crescimento econômico, o déficit do governo e a dívida pública afetarão a capacidade do Fed de aumentar as taxas no futuro ou reduzir seu balanço patrimonial.