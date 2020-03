COVID-19 golpea transporte ferroviario en China

El nuevo coronavirus (COVID-19) desplomó, por lo menos hasta mediados de febrero, el transporte ferroviario en China.

De acuerdo con un análisis del gobierno estadounidense, el tráfico de pasajeros ferroviarios después del Año Nuevo Lunar disminuyó en más del 70% con respecto a 2019.

Total Daily Transportation Volumes after the Lunar New Year, 2019 and 2020

Mientras tanto, el Índice de Migración de Baidu para el 4 de marzo ilustra la migración de retorno en proceso, con ciudades en el centro de fabricación del Delta del Río Perla que reciben las cuatro entradas de migración más altas: Guangzhou (3.03%), Shenzhen (2.64%), Dongguan (2.57%) y Foshan (2.14 por ciento).

En general, las paradas de transporte, los puestos de control y las cuarentenas en ciudades enteras, no solo en Wuhan, han provocado una gran escasez de mano de obra con trabajadores varados en sus hogares.

La corredora japonesa Nomura estimó que solo alrededor del 25 por ciento de las personas habían regresado a las ciudades chinas más grandes a mediados de febrero.

Transporte ferroviario

Los esfuerzos por contener COVID-19 han golpeado la economía de China y se espera que tengan un efecto negativo en las cadenas de suministro mundiales. La escasez de mano de obra en particular está pasando factura: a medida que las fábricas comienzan a reiniciarse, las restricciones de viaje continuaron obstaculizando a los trabajadores que regresaron del Año Nuevo Lunar.

El transporte ferroviario es de suma importancia en China, pues es la economía más poblada, el mayor exportador de productos y el segundo importador de mercancías del mundo.

Los datos oficiales publicados en el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de fabricación mostraron una caída a mínimos históricos en febrero. Un colapso similar en el índice de importaciones y en el índice de pedidos de exportación también apuntó a una profunda disminución en la actividad comercial, y las empresas encuestadas lo atribuyeron a interrupciones y cancelaciones de pedidos causadas por el brote de COVID-19, según el mismo análisis.

