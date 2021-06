Costos y beneficios de los TLC de Estados Unidos según la USITC

La Comisión de Comercio Internacional (USITC) publicó un informe sobre los costos y beneficios de los TLC de Estados Unidos.

Ante todo, la USITC estima que, en la medida en que es cuantificable, “los acuerdos han tenido un efecto pequeño pero positivo en la economía estadounidense”.

En 2017 (el año base), llevaron a un aumento estimado en el PIB real de Estados Unidos de 88,800 millones de dólares (0.5%) y en el empleo agregado en Estados Unidos de 485,000 empleos equivalentes a tiempo completo (0.3%), según un modelo que supone que la economía se encuentra en su nivel de pleno empleo a largo plazo.

Estimates from the Commission’s economic modeling of the economy-wide effects of U.S. trade agreements

También los TLC de Estados Unidos han tenido un efecto positivo en las importaciones y exportaciones de esa nación, especialmente con los socios de TLC de Estados Unidos.

Sin embargo, la USITC concluye que los aumentos en el empleo no se distribuyeron de manera uniforme, con los mayores aumentos en el empleo estimados para los trabajadores varones con educación universitaria.

Además de las estimaciones de toda la economía, la USITC desarrolló otras estimaciones de ciertas disposiciones y acuerdos específicos de Estados Unidos: Disposiciones de servicios.

TLC de Estados Unidos

La USITC concluye que los acuerdos comerciales recíprocos (ACR) con disposiciones sobre servicios que adoptan un “enfoque de liberalización total”, siguen el enfoque de los Estados Unidos para el acceso a los mercados y abarcan un conjunto completo de otras disciplinas sustantivas que aumentan significativamente el comercio transfronterizo de servicios para varios de los sectores de servicios clave.

Por otro lado, los efectos de las disposiciones sobre derechos de propiedad intelectual en los ACR que van más allá de los requisitos del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC, conocido como disposiciones ADPIC plus, son ambiguos.

Aunque la literatura sugiere que los ADPIC han estimulado el comercio en sectores intensivos en DPI, los efectos adicionales de las disposiciones ADPIC-plus son difíciles de separar de los de otras disposiciones.

En general, los ACR con disposiciones ADPIC-plus suelen incluir importantes compromisos arancelarios y no arancelarios.

Estos otros compromisos pueden estar impulsando los efectos positivos de los ACR con disposiciones ADPIC-plus sobre el comercio en sectores intensivos y no intensivos en DPI.

