Compras do banco central impulsionam o maior ganho do ouro 

As compras do banco central impulsionaram o maior ganho nos preços do ouro desde 2010 em 2024, com uma média de US$ 2.386,20 a onça, informou a empresa mexicana de mineração Industrias Peñoles.

Essa cotação é quase semelhante à de segunda-feira, quando o preço do ouro à vista estava em US$ 3.372,13 a onça às 14:17 ET (1817 GMT).

O maior ganho do ouro

Penoles disse que a média do ouro foi de US$ 2.386,20 a onça em 2024, um aumento de 23,5% em relação à média de 2023.

Isso foi impulsionado pelas compras do banco central, pela flexibilização monetária do Federal Reserve dos EUA e por seu papel tradicional como ativo porto seguro.

O preço do ouro muda com frequência. Esse comportamento é impulsionado por muitos fatores. Por exemplo, as compras ou vendas de ouro por bancos centrais e instituições financeiras têm uma influência direta.

Além disso, a inflação e a possibilidade de uma recessão também afetam seu valor. Por outro lado, os movimentos do dólar em relação a outras moedas afetam o mercado. Além disso, há mudanças na demanda global e regional por ouro.

Por fim, as condições políticas e econômicas, tanto locais quanto internacionais, desempenham um papel importante nesses preços.

Metais preciosos

A prata, que se beneficiou do boom do ouro e da crescente demanda pelo metal devido ao aumento da fabricação de painéis solares, foi negociada a uma média de US$ 28,29 por onça em 2024, um aumento de 21,0% em relação ao ano anterior.

Os preços dos metais básicos, por sua vez, foram sustentados pelas políticas de estímulo na China e por uma perspectiva melhor para a atividade industrial em decorrência da flexibilização monetária e da redução da inflação.

Em dólares por libra, o preço médio do zinco foi de US$ 1,26, um aumento de 5,4% em relação ao ano anterior, enquanto o cobre aumentou para US$ 4,15, 7,9% acima da média de 2023.

Em contrapartida, o preço do chumbo diminuiu ligeiramente para US$ 0,94 por libra (-2,7%), devido à menor demanda do setor automotivo e aos estoques mais altos relatados.