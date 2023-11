Compras de bens vs serviços: PIB dos EUA

Os americanos que compram serviços uns aos outros têm sido a maior componente do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA desde o primeiro trimestre de 1970, altura em que as despesas com serviços ultrapassaram as despesas com bens pela primeira vez, de acordo com o Saratoga Advantage Trust.

Atualmente, o crescimento das despesas com serviços tem sido positivo há 12 trimestres consecutivos, embora tenha sido de apenas 1,0% no trimestre, abaixo das tendências de 12 e 24 meses.

Embora o ambiente de consumo tenha permanecido adequado para manter o PIB em modo de crescimento positivo, a economia dos EUA está agora muito longe do ambiente de consumo inebriante que impulsionou o crescimento do PIB acima de 5% em 2021.

Medido pelo PIB real, o valor da produção de bens e serviços nos Estados Unidos cresceu 2,1% durante o segundo trimestre de 2023, acima dos 2,2% registados no trimestre anterior (todas as taxas de crescimento do PIB analisadas são taxas anualizadas corrigidas de sazonalidade).

Dentro dos principais componentes do PIB, as despesas de consumo, medidas como Despesas de Consumo Pessoal (PCE), avançaram 0,8%, enquanto o investimento do setor privado, medido como Investimento Interno Privado Bruto (GDI), cresceu 5,2%, embora as tendências de um e dois anos permaneçam negativas.

Entretanto, as despesas públicas, que representam tanto o consumo como o investimento bruto, aumentaram 3,3%.

Bens

Tanto a despesa pública estadual e local como a despesa pública federal aumentaram pelo quarto trimestre consecutivo.

Enquanto as importações caíram -7,6 por cento no trimestre, as exportações caíram ainda mais, para -9,3 por cento.

No entanto, as exportações líquidas mantiveram um impacto ligeiramente positivo no PIB, mantendo viva uma série que começou no primeiro trimestre de 2022.

Após um período entre o 2.º trimestre de 2022 e o 2.º trimestre de 2023, o investimento do sector privado cresceu 5,2% durante o trimestre.

No âmbito do Investimento Interno Privado Bruto (IDGB), as despesas das empresas em estruturas e equipamentos aumentaram 7,4%, lideradas por um enorme aumento das despesas em instalações fabris.