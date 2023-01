Colgate-Palmolive enregistre des investissements de 1,601 milliard de dollars US

La société américaine Colgate-Palmolive Company a fait état d’investissements de 1,601 milliard de dollars américains en 2022, soit une augmentation de 170% en glissement annuel.

L’entreprise fabrique, distribue et vend des produits d’hygiène buccale, de soins personnels et de nettoyage ménager et commercialise ses produits dans plus de 200 pays et territoires dans le monde.

Les dépenses d’investissement totales de l’année dernière se répartissent comme suit: dépenses d’investissement, 696 millions de dollars; achat de titres négociables et d’investissements, 470 millions de dollars; produit de la vente de titres négociables et d’investissements, -322 millions de dollars; paiement des acquisitions, net des liquidités acquises, 809 millions de dollars; produit de la vente de terrains, -47 millions de dollars; et autres activités d’investissement, -5 millions de dollars.

Colgate-Palmolive

La société prévoit une croissance du chiffre d’affaires net de 2 à 5%, y compris les avantages de nos acquisitions d’aliments pour animaux de compagnie et un impact négatif à un chiffre du taux de change.

Elle s’attend également à ce que la croissance organique des ventes se situe dans la fourchette haute de son objectif à long terme de 3 à 5 pour cent.

Axée sur les soins bucco-dentaires, les soins personnels, les soins à domicile et la nutrition des animaux domestiques, la société vend ses produits sous des marques telles que Colgate, Palmolive, elmex, hello, meridol, Sorriso, Tom’s of Maine, EltaMD, Filorga, Irish Spring, PCA Skin, Protex, Sanex, Softsoap, Speed Stick, Ajax, Axion, Fabuloso, Soupline et Suavitel, ainsi que Hill’s Science Diet et Hill’s Prescription Diet.

L’entreprise est reconnue pour son leadership et son innovation dans la promotion de la durabilité environnementale et du bien-être de la communauté, notamment ses réalisations en matière d’économie d’eau, de réduction des déchets, de promotion du recyclage et d’amélioration de la santé bucco-dentaire des enfants grâce à son programme Bright Smiles, Bright Futures, qui a touché plus de 1,4 milliard d’enfants depuis 1991.

Opérations mondiales

Aux États-Unis, la société exploite environ 80 propriétés, dont 13 lui appartiennent.

Les principaux sites de fabrication et d’entreposage américains utilisés par le segment Oral, Personal and Home Care de votre société sont situés à Cambridge, Ohio, Greenwood, Caroline du Sud, et Morristown, Tennessee.

Le segment des aliments pour animaux de compagnie dispose d’importantes installations de fabrication et d’entreposage à Bowling Green (Kentucky), Emporia (Kansas), Richmond (Indiana) et Topeka (Kansas).

À l’étranger, Colgate-Palmolive exploite environ 250 propriétés, dont 57 sont en propriété exclusive, dans plus de 80 pays.

Les principales installations de fabrication et d’entreposage à l’étranger utilisées par le segment des soins bucco-dentaires, personnels et à domicile sont situées en Australie, au Brésil, en Chine, en Colombie, en France, en Grèce, au Guatemala, en Inde, en Italie, au Mexique, en Pologne, en Afrique du Sud, en Thaïlande, en Turquie, au Venezuela et au Vietnam.

Le segment des aliments pour animaux de compagnie dispose d’importantes installations de fabrication et d’entreposage en République tchèque et aux Pays-Bas.