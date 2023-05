CIIT: le Mexique ouvre une nouvelle route commerciale entre l’Asie et la côte est des États-Unis

Avec le corridor interocéanique de l’isthme de Tehuantepec (CIIT), un projet en cours de construction, le Mexique offrira une nouvelle route entre l’Asie et la côte est des États-Unis.

Le Mexique vise à créer un système de transport durable, compétitif et multimodal afin de réduire les coûts et d’améliorer la connectivité avec les centres de production et de consommation.

Selon le gouvernement fédéral mexicain, l’objectif est de réactiver les économies locales et d’intégrer les communautés et les zones économiquement et socialement isolées et marginalisées.

L’un des principaux projets dans ce secteur est la création d’un corridor interocéanique multimodal dans l’isthme de Tehuantepec.

Ce projet comprend un certain nombre de travaux de réhabilitation, de modernisation et d’expansion des réseaux ferroviaires et routiers et des ports de la région, y compris le développement de terminaux à conteneurs spécialisés.

Il est également prévu de créer des parcs industriels (“polos de desarrollo“), qui bénéficieront d’incitations pour attirer des projets d’investissement dans la logistique et les activités liées à l’agro-industrie, à la fabrication, à l’énergie et aux services, dans le but de transformer la région en un centre de livraison pour le marché intérieur et les réexportations.

CIIT

Avec ce projet, le Mexique tente de se positionner comme un nouveau concurrent dans la région, en profitant de la position de l’isthme pour offrir une nouvelle route entre l’Asie et la côte est des États-Unis.

Selon les autorités, 51% du coût du projet a été financé par des fonds publics.

Au Mexique, le transport routier est le mode le plus utilisé pour l’exportation et l’importation.

Avant la pandémie, en 2019, les routes ont transporté 62%, en valeur, des marchandises exportées par le Mexique et 48% de la valeur des importations.

Toutefois, la compétitivité du transport routier a été compromise par l’état du réseau et de la sécurité routière, le prix du carburant et la faible connectivité avec d’autres types de transport.

À cela s’ajoute l’état des véhicules de transport de marchandises, qui a un impact sur les coûts et la durée des trajets.

Avec la coordination du corridor interocéanique, le chemin de fer de l’isthme de Tehuantepec, les ports de Coatzacoalcos à Veracruz et de Salina Cruz à Oaxaca seront modernisés, les infrastructures routières et rurales seront renforcées, ainsi que le réseau portuaire, et un gazoduc sera construit pour approvisionner les entreprises et les consommateurs nationaux.

Le programme créera également des polygones le long de l’isthme de Tehuantepec qui bénéficieront d’incitations pour attirer les investissements qui stimuleront le développement économique et social de la région, en se basant sur les vocations productives ayant le plus grand potentiel.