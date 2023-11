China exige minério de ferro de melhor qualidade

A China está exigindo minério de ferro de melhor qualidade, afirmou a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a maior siderúrgica brasileira.

Porque as recentes mudanças regulatórias levaram os produtores de aço chineses a comprar minério de ferro de melhor qualidade.

Em particular, o minério de ferro exportado do Brasil ganhou espaço nos mercados internacionais, particularmente na China.

O minério de ferro brasileiro é considerado de alta qualidade e contém um baixo nível de contaminantes em sua composição.

Segundo a Companhia Siderúrgica Nacional, o minério de ferro é comercializado principalmente no mercado internacional, em especial na Europa e na Ásia.

Os preços praticados nesses mercados são historicamente cíclicos e sujeitos a flutuações significativas em curtos períodos de tempo, em função de diversos fatores relacionados à demanda global, às estratégias adotadas pelos principais produtores de aço e à taxa de câmbio.

Minério de ferro

A Câmara Mexicana de Minas (Camimex) informa que a Austrália e o Brasil são os dois países com as maiores reservas de minério de ferro do mundo, com 27 mil milhões e 15 mil milhões de toneladas de ferro, respetivamente.

No total, estima-se que existam 85 mil milhões de toneladas de ferro no mundo.

De acordo com o USGS, a produção mundial de minério de ferro totalizou 2,6 mil milhões de toneladas, mantendo o mesmo valor registado em 2021.

O maior produtor é a Austrália, com uma quota de 33,6 por cento. É seguida pelo Brasil e pela China.

Atrás, o México está na 17ª posição.

A maior parte da produção de ferro é utilizada para fabricar aço, cuja procura aumenta ou diminui em resposta ao desempenho do aço de potências mundiais como a China ou os Estados Unidos.