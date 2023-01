Chevron: dépenses d’investissement et d’exploration

Chevron Corporation a annoncé que ses dépenses d’investissement et d’exploration consolidées des entités de la société (C&E) pour 2022 s’élèveraient à 12,3 milliards de dollars, contre 8,6 milliards de dollars en 2021.

La société gère ses investissements dans les filiales et les sociétés associées et fournit un soutien administratif, financier, de gestion et technologique aux filiales américaines et internationales engagées dans des opérations intégrées d’énergie et de produits chimiques.

En outre, la part de la société dans les dépenses d’investissement et d’exploration des filiales (C&E des filiales) était de 3,4 milliards de dollars en 2022 et de 3,2 milliards de dollars en 2021, et n’a nécessité aucun décaissement de la part de la société.

Les dépenses de fonctionnement et d’investissement pour 2022 comprennent 1,3 milliard de dollars de dépenses inorganiques liées en grande partie à la création de la coentreprise Bunge et à l’acquisition de la participation restante dans Beyond6.

L’acquisition de Renewable Energy Group, Inc. n’est pas incluse dans les C&E de la société.

Chevron est l’une des principales entreprises intégrées du secteur de l’énergie dans le monde.

Quel est son objectif ? Elle produit du pétrole brut et du gaz naturel, fabrique des carburants de transport, des lubrifiants, des produits pétrochimiques et des additifs, et développe des technologies qui améliorent ses activités et l’industrie.

Chevron

La société a annoncé un bénéfice de 35,5 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année 2022, contre 15,6 milliards de dollars en 2021.

Ses activités en amont consistent avant tout en l’exploration, le développement, la production et le transport de pétrole brut et de gaz naturel, ainsi que le traitement, la liquéfaction, le transport et la regazéification associés au gaz naturel liquéfié.

En revanche, ses activités en aval consistent principalement à raffiner le pétrole brut en produits pétroliers, à commercialiser le pétrole brut, les produits raffinés et les lubrifiants, à fabriquer et à commercialiser des carburants renouvelables, à transporter le pétrole brut et les produits raffinés par oléoducs, navires, engins à moteur et wagons, et à fabriquer et à commercialiser des produits pétrochimiques de base, des plastiques industriels et des additifs pour carburants et lubrifiants.

Marché

En général, les opérations et la rentabilité de l’industrie pétrolière sont influencées par de nombreux facteurs.

Les prix du pétrole brut, du gaz naturel, des produits pétroliers et pétrochimiques sont généralement déterminés par l’offre et la demande. Les niveaux de production des membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), de la Russie et des États-Unis sont les principaux facteurs déterminant l’offre mondiale.

Dans le même temps, la demande de pétrole brut et de ses dérivés ainsi que de gaz naturel dépend dans une large mesure de la situation des économies locales, nationales et mondiales, même si les conditions météorologiques, le rythme de la transition énergétique et la fiscalité par rapport aux autres sources d’énergie jouent également un rôle important.