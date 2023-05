Cemex reduz seus ativos no mundo

A Cemex reduziu seus ativos em cada um dos últimos três anos, chegando a US $ 26,447 bilhões em 2022, de acordo com informações da própria empresa.

Depois de registrar US$ 29,363 bilhões em 2019, esse indicador caiu para US$ 27,425 bilhões em 2020 e caiu para US$ 26,650 bilhões em 2021.

A Cemex é uma das maiores empresas de cimento do mundo, com base em sua capacidade instalada anual de produção de cimento.

Suas fábricas de produção de cimento estão localizadas no México, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Espanha, Polônia, República Tcheca, Croácia, Egito, Filipinas, Emirados Árabes Unidos, Colômbia, Panamá, Nicarágua, Guatemala, República Dominicana, Porto Rico, Trinidad e Tobago, Jamaica e Barbados.

No final de 2022, os maiores ativos da Cemex estavam nos Estados Unidos (US$ 12,623 bilhões), no México (US$ 3,846 bilhões), no Reino Unido (US$ 1,393 bilhão), na França (US$ 952 milhões) e nas Filipinas (US$ 792 milhões).

Também no final do ano passado, a empresa tinha 89,2 milhões de toneladas de capacidade instalada anual de produção de cimento e seus volumes de vendas de cimento em 2022 eram de 63,4 milhões de toneladas.

Observação: a capacidade instalada, que se refere à capacidade teórica de produção anual, representa a capacidade de moagem de cimento Portland cinza e cimento branco, e inclui a capacidade instalada de fábricas de cimento e moagem que foram temporariamente fechadas.

Cemex

A empresa é uma das maiores empresas de concreto pronto e agregados do mundo, com volumes de vendas anuais de 50,1 milhões de metros cúbicos e 139,2 milhões de toneladas, respectivamente, em cada caso, com base em seus volumes de vendas anuais em 2022.

Em 2022, a Cemex comercializou 11,8 milhões de toneladas de materiais, em 92 países, incluindo 9,6 milhões de toneladas de cimento e clínquer e 2,3 milhões de toneladas de materiais cimentícios e outros materiais.

A Cemex é uma empresa operacional e holding que atua, direta ou indiretamente, por meio de suas subsidiárias operacionais, principalmente na produção, distribuição, marketing e venda de cimento, concreto pronto, agregados, clínquer, outros materiais de construção e soluções de urbanização em todo o mundo.

A empresa também fornece serviços relacionados e serviços confiáveis relacionados à construção para clientes e comunidades e mantém relações comerciais em mais de 50 países em todo o mundo.

Em 25 de abril de 2023, a capitalização de mercado da Cemex era de US$ 8.795 milhões.