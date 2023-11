Canada: matières premières et ACEUM

Le Canada est très dépendant de la production de matières premières dans son panier d’exportation et de l’accord États-Unis-Mexique-Canada (ACEUM) en tant que marché d’exportation.

Dans l’ensemble, le Canada est politiquement stable ; son système bancaire est relativement solide et son marché financier est relativement transparent.

Sensible aux variations des prix des matières premières, le pays est un important producteur de matières premières telles que les produits forestiers, les métaux, les produits agricoles et les produits liés à l’énergie tels que le pétrole, le gaz et l’hydroélectricité.

Par conséquent, les développements affectant l’offre et la demande de matières premières et de métaux et matériaux industriels et précieux, tant au niveau national qu’international, peuvent avoir un effet significatif sur la performance du marché canadien.

Les États-Unis sont le principal partenaire commercial du Canada et l’évolution de la politique économique et des conditions de marché américaines a un impact significatif sur l’économie canadienne.

L’intégration économique et financière des États-Unis, du Canada et du Mexique par le biais du ACEUM peut rendre l’économie et le marché boursier canadiens plus sensibles à la structure du commerce nord-américain.

Toute perturbation du fonctionnement continu du ACEUM peut avoir un impact significatif et négatif sur les perspectives économiques du Canada et sur la valeur des investissements canadiens.

Matières premières

La croissance a continué à ralentir ces dernières années dans certains secteurs de l’économie canadienne, notamment l’extraction d’énergie et l’industrie manufacturière.

Les prévisions de croissance restent modestes et les prix du pétrole ont beaucoup fluctué dans le temps. La volatilité persistante de la force du dollar canadien peut également avoir un impact négatif sur la capacité d’exportation du Canada, ce qui pourrait limiter sa croissance économique.

Jusqu’à présent, la pandémie mondiale et le conflit en Ukraine continuent d’avoir un impact négatif sur l’économie mondiale, y compris sur le marché canadien.

À la suite de l’atténuation de ces défis mondiaux liés à l’offre et de l’augmentation rapide des taux d’intérêt par les banques centrales du monde entier, l’inflation canadienne a diminué de manière significative.

L’inflation globale au Canada est passée de son pic de 8,1% en juin 2022 à 3,8 % en septembre 2023, tandis que l’inflation des prix des denrées alimentaires est passée de 11,4% en janvier 2023 à 5,8% en septembre 2023.