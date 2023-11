Canadá: matérias-primas e T-MEC

O Canadá é altamente dependente da produção de matérias-primas no seu cabaz de exportação e do Acordo EUA-México-Canadá (T-MEC) como mercado de exportação.

Globalmente, o Canadá é politicamente estável, o seu sistema bancário é relativamente sólido e o seu mercado financeiro é relativamente transparente.

Sensível às variações dos preços dos produtos de base, o país é um importante produtor de matérias-primas, tais como produtos florestais, metais, produtos agrícolas e produtos relacionados com a energia, como o petróleo, o gás e a hidroeletricidade.

Consequentemente, os desenvolvimentos que afectam a oferta e a procura de matérias-primas e de metais e materiais industriais e preciosos, tanto a nível nacional como internacional, podem ter um efeito significativo no desempenho do mercado canadiano.

Os Estados Unidos são o maior parceiro comercial do Canadá e a evolução da política económica e das condições de mercado dos EUA tem um impacto significativo na economia canadiana.

A integração económica e financeira dos Estados Unidos, do Canadá e do México através do T-MEC pode tornar a economia e o mercado de acções canadianos mais sensíveis aos padrões comerciais norte-americanos.

Qualquer perturbação do funcionamento contínuo do T-MEC pode ter um impacto significativo e adverso nas perspectivas económicas do Canadá e no valor dos investimentos canadianos.

Matérias-primas

Nos últimos anos, o crescimento continuou a abrandar em certos sectores da economia canadiana, nomeadamente na extração de energia e na indústria transformadora.

As previsões de crescimento continuam a ser modestas e os preços do petróleo têm sofrido grandes flutuações ao longo do tempo, e a volatilidade persistente da força do dólar canadiano pode também afetar negativamente a capacidade de exportação do Canadá, o que poderia limitar o seu crescimento económico.

Até à data, a pandemia mundial e o conflito na Ucrânia continuam a ter um impacto negativo na economia mundial, incluindo o mercado canadiano.

Na sequência de um abrandamento destes desafios globais do lado da oferta e do rápido aumento das taxas de juro pelos bancos centrais em todo o mundo, a inflação canadiana diminuiu significativamente.

A inflação global no Canadá caiu do seu pico de 8,1% em junho de 2022 para 3,8% em setembro de 2023, enquanto a inflação dos preços dos alimentos caiu de 11,4% em janeiro de 2023 para 5,8% em setembro de 2023.