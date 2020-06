Cadena de malas decisiones

Las cifras de muertes por Covid-19 son cada vez más alarmantes, crisis económica en México, incertidumbre en las Afores y los ahorros de los mexicanos, un decálogo sin utilidad para combatir la pandemia, una creciente cifra de desempleos, megaproyectos sin planeación, un tren que en pleno 2020 utilizará Diesel como combustible (el cual PEMEX no tiene la capacidad ni calidad para producirlo) y un pronóstico de crecimiento en las cifras de pobreza. Hablemos sobre algunos, comenzando con la pobreza en México.

Nuestro PIB sufrirá una contracción este año como consecuencia de la pandemia y problemas financieros que ya se venían arrastrando, impactando sobre todo a las personas más pobres del país, en contexto, México en el periodo denominado por el presidente como “neoliberal” crecía en promedio un 2%, reflejando en el periodo 2008-2018 una disminución de un 2.5% en las cifras de pobreza, lo que se traduce en que 41.9% del total de la población en México vive en la pobreza. Si la economía en México estuviera estancada (como ocurrió en el primer año de gobierno de AMLO) con una contracción del -0.2% en el PIB, el presupuesto se podría redistribuir aprovechando cada peso, pero nos encontramos en un escenario muy diferente, donde la economía se encuentra en un proceso de recesión por lo que no solo se debe de reestructurar el presupuesto, además se debe reducir el gasto mientras no se no limiten las funciones del Estado. Aunque tengamos programas sociales activos, el gobierno se encuentra imposibilitado de aumentar estos apoyos, aún con préstamos del Banco Mundial, por lo que, aunque se espera que el Tren Maya traiga prosperidad para estas zonas, no veremos resultados hasta que finalice el proyecto, espero no incremente la pobreza, pero ciertamente tampoco se reducirá.

Siguiendo con el plan de austeridad, dependencias del Poder Ejecutivo, organismos descentralizados, órganos desconcentrados y empresas paraestatales, deberán operar el resto del año con el 25% de los fondos sobrantes en los capítulos 2000 y 3000, este recorte los limita incluso en su presupuesto para gastos como agua, luz, arrendamiento, telefonía, investigación, por lo que un alto número de personas perderán su empleo para que las dependencias puedan sobrevivir, caso que hemos visto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) el cual se encarga de administrar las áreas naturales protegidas del país y que ahora se enfrenta a condiciones que la dejan prácticamente inoperativa, pero no es ningún secreto que el medio ambiente no es una prioridad para este gobierno.

Día con día escribo en este medio los datos actualizados sobre Covid-19 en México, y cada vez se vuelve más y más complicado hacerlo, no hay una estrategia clara de control y las muertes solo siguen aumentando, este fin de semana se presentó un decálogo para combatir al coronavirus donde se nos pide defender el derecho a gozar el cielo, el aire puro, la flora y la fauna, pero en la práctica reduce el 75% del presupuesto a la CONANP, nos pide alejarnos del consumismo cuando el propio gobierno nos debería instar a comprar local para tener una recuperación más rápida.

No nos estuvimos preparando 3 meses antes, no se ha domado la pandemia y por supuesto que no nos cayó como anillo al dedo.

-Lcdo. Donovan Blanco Pavón | donovan@opportimes.com

