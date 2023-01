Boeing: ses 7 concurrents

Les concurrents non américains de Boeing comprennent BAE Systems et Airbus Group, qui continuent d’établir une présence stratégique sur le marché américain, en renforçant leurs opérations nord-américaines et en s’associant à des entreprises de défense américaines.

Toujours dans le segment de la défense, de l’espace et de la sécurité (BDS), Boeing doit faire face à une forte concurrence, principalement de la part de Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation, General Dynamics Corporation et SpaceX.

En outre, certains concurrents se sont parfois associés à d’autres concurrents pour répondre à des besoins spécifiques des clients.

Boeing s’attend à ce que la tendance à une forte concurrence dans le domaine des BDS se poursuive en 2023.

Dans l’ensemble, le marché des avions commerciaux et l’industrie du transport aérien restent extrêmement compétitifs.

Boeing doit faire face à des concurrents internationaux agressifs qui cherchent à accroître leur part de marché, comme Airbus et les nouveaux entrants chinois.

Face à cette situation, l’entreprise se concentre sur l’amélioration de ses produits et de ses processus et poursuit ses efforts de réduction des coûts. Elle a l’intention de continuer à faire concurrence aux autres constructeurs d’avions en fournissant aux clients des avions et des services qui offrent une conception, une sécurité, une efficacité et une valeur supérieures aux clients du monde entier.

Boeing

Du point de vue de l’entreprise, les marchés des services commerciaux et de défense sont extrêmement difficiles et se composent d’un grand nombre des mêmes concurrents américains et non américains puissants auxquels les segments BDS et Avions commerciaux (BCA) sont confrontés, ainsi que d’autres concurrents sur ces marchés.

D’autre part, son segment Global Services (BGS) s’appuie sur le vaste réseau de services de Boeing pour offrir des produits et des services couvrant le cycle de vie de ses programmes d’avions commerciaux et de défense: formation, services de flotte et logistique, maintenance et ingénierie, modifications et mises à niveau, ainsi que le cycle quotidien des opérations porte-à-porte.

BGS s’attend à ce que le marché reste très concurrentiel en 2023, et vise à augmenter sa part de marché en s’appuyant sur un niveau élevé de satisfaction client et de productivité.

Boeing est un leader mondial dans la conception, le développement, la fabrication, la vente, le service et le soutien d’avions commerciaux, d’avions militaires, de satellites, de systèmes de défense antimissile, de vols spatiaux habités et de systèmes et services de lancement.

Elle est également l’un des deux premiers fabricants d’avions de plus de 100 places pour l’industrie aérospatiale commerciale mondiale et l’un des plus grands entrepreneurs de défense américains.