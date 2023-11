Biofactories: remplacer le glyphosate au Mexique

Le gouvernement mexicain encourage l’utilisation des biofactories comme alternative pour remplacer l’utilisation du glyphosate.

Cette action est motivée par le fait que le gouvernement mexicain a restreint les importations de glyphosate dans le cadre du décret sur le maïs publié en décembre 2020 et remplacé par un nouveau décret en février 2023, éliminant progressivement l’utilisation du produit chimique d’ici mars 2024.

À noter: le glyphosate est un herbicide largement utilisé dans le monde et commercialisé par Monsanto depuis 1974 sous diverses formulations, dont le Roundup. Toutefois, la question de savoir s’il est cancérigène ou non fait l’objet d’une controverse.

Du point de vue du gouvernement mexicain, il est actuellement possible et économiquement faisable de lutter de manière adéquate contre les mauvaises herbes, sans utiliser de glyphosate, dans différentes cultures et à différentes échelles de production.

Cela peut se faire, dit-il, par des pratiques de gestion des mauvaises herbes qui font partie de stratégies agricoles globales conçues pour éviter de nuire à la santé humaine, à l’environnement et à la production alimentaire.

«De nouvelles analyses et méta-analyses de centaines de recherches scientifiques et d’expériences sur le terrain confirment et renforcent la preuve qu’il existe des alternatives viables au glyphosate dans l’agriculture diversifiée et agroécologique pour les producteurs à différentes échelles», a déclaré le gouvernement mexicain dans un rapport.

Biofactories

En 2020 et 2021, le sous-secrétariat à l’autosuffisance alimentaire du Sader a identifié et mis en œuvre dans ses écoles de terrain (ECA) un ensemble de pratiques de gestion des cultures qui contribuent à réduire l’utilisation de produits agrochimiques (engrais, pesticides et herbicides, y compris le glyphosate).

La mesure la plus importante prise par le programme Sembrando Vida du ministère des affaires sociales (Bienestar) pour mettre en œuvre des alternatives à l’utilisation du glyphosate, et à l’utilisation de pesticides et de produits agrochimiques en général, est la création de biofabriques dans ses 18 102 communautés d’apprentissage paysannes.

Le sous-secrétariat à l’autosuffisance alimentaire du Sader, le sous-secrétariat à la politique environnementale et aux ressources naturelles du Semarnat, le programme Sembrando Vida de Bienestar, le bureau du médiateur agraire et la Conacyt ont diffusé les alternatives au glyphosate auprès d’une plus large population d’utilisateurs potentiels via les réseaux sociaux, les bulletins d’information, les gazettes et les plates-formes informatiques en ligne.

Les biofactories sont des centres communautaires de production de produits agroécologiques (bioferments solides et liquides) destinés à l’alimentation des cultures.