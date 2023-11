Send an email

Big data: concurrence et protection de la vie privée

Un rapport de la Maison Blanche examine les avantages et les inconvénients du big data, notamment son impact sur la concurrence économique et la protection de la vie privée.

Le terme «big data» est un terme général utilisé pour décrire la quantité volumineuse de données non structurées et semi-structurées créées par une entreprise: des données qui prendraient trop de temps et coûteraient trop cher à charger dans une base de données relationnelle en vue de leur analyse.

Aujourd’hui, les entreprises se tournent vers l’informatique en nuage dans leurs centres de données pour accéder à toutes les données.

À cet égard, Lightwave Logic indique que les limites inhérentes à la vitesse et à la largeur de bande des solutions traditionnelles et le potentiel des dispositifs en polymère organique offrent la possibilité d’augmenter la largeur de bande, de réduire les coûts, d’améliorer la vitesse d’accès et de réduire la consommation d’énergie, tant au niveau du dispositif que du système.

À titre d’exemple, le rapport de la Maison Blanche indique qu’un détaillant traditionnel peut regarder quels produits vous avez décidé d’acheter, alors que les détaillants numériques regardent ce que vous avez recherché, ce qui vous a été montré et ce que vous avez finalement décidé d’acheter.

De plus, comme les détaillants en ligne contrôlent les résultats de recherche et la conception du site pour chaque individu séparément, ils peuvent utiliser ces données pour personnaliser leur expérience d’une manière que les détaillants traditionnels n’auraient jamais pu faire.

Big data

C’est pourquoi les données des utilisateurs peuvent avoir un rendement croissant en termes d’échelle et de portée, en particulier à des échelles initiales plus petites. Il en résulte que les données peuvent servir de barrière à l’entrée pour les nouvelles entreprises, ce qui réduit la concurrence.

En outre, la flexibilité de l’environnement numérique facilite grandement le processus d’expérimentation en réduisant considérablement le coût et en augmentant l’échelle à laquelle les entreprises peuvent mener des expériences.

Les données recueillies lors des expériences peuvent être utilisées pour améliorer la qualité des produits et l’expérience des utilisateurs, mais aussi pour fixer les prix, manipuler les comportements ou mettre en œuvre des stratégies de discrimination par les prix qui, en fin de compte, désavantagent les consommateurs.

Cette recherche soulève des questions importantes sur la manière dont les données relatives aux consommateurs sont collectées et utilisées, sur la manière dont la technologie peut nuire aux consommateurs dans certains contextes et sur le rôle éventuel de la réglementation.

En lien avec la discussion ci-dessus sur les produits «gratuits», les utilisateurs paient souvent pour des services utilisant leurs données, le «prix» étant la perte associée de la vie privée sans compensation supplémentaire.