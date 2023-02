Autorisations d’importation de glyphosate au Mexique

Le gouvernement mexicain a fait état lundi des autorisations de quantités pour importer du glyphosate au Mexique et des volumes effectivement importés.

Tout d’abord, un décret publié le 31 décembre 2020 réglemente l’utilisation du glyphosate et des semences et grains de maïs génétiquement modifiés, mais pas les autres produits agrochimiques, les grains ou les plantes.

Dans le cas du glyphosate et des produits agrochimiques qui le contiennent comme ingrédient actif, le décret prévoit des actions visant à remplacer progressivement son utilisation par des alternatives qui maintiennent la production et sont sûres pour la santé humaine, la diversité bioculturelle du pays et l’environnement.

Ainsi, le décret fixe au 31 janvier 2024 la date de réalisation de cette substitution, sans préjudice du fait que pendant cette période est autorisée l’importation de glyphosate, pour lequel le Conseil national de la science et de la technologie indique la quantité recommandée comme paramètre indicatif pour réaliser la substitution susmentionnée.

Conformément à ce qui est indiqué au paragraphe précédent et aux informations fournies par les autorités compétentes, le Conseil national de la science et de la technologie a indiqué la recommandation annuelle pour l’importation de glyphosate, qui a commencé en 2021 avec 16 526,18 tonnes de glyphosate formulé et 1 257,23 tonnes de glyphosate technique.

En ce qui concerne ces volumes et en réponse aux 33 demandes reçues, 7 497,99 tonnes de glyphosate formulé et 500,56 tonnes de glyphosate technique ont été autorisées par le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles et la Commission fédérale pour la protection contre les risques sanitaires.

Autorisations

En 2022, le Conseil a émis une recommandation annuelle d’importation de 8 263,09 tonnes de glyphosate formulé et de 628,62 tonnes de glyphosate technique, ce qui équivaut à une réduction de cinquante pour cent par rapport à la recommandation émise en 2021, et, au 28 novembre de la même année, 18 demandes ont été reçues pour 3 953,78 tonnes de glyphosate formulé et 222,36 tonnes de glyphosate technique, qui ont été autorisées par le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles et la Commission fédérale pour la protection contre les risques sanitaires. 78 tonnes de glyphosate formulé et 222,36 tonnes de glyphosate technique, qui ont été autorisées par le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles et la Commission fédérale pour la protection contre les risques sanitaires.

Conformément au décret, le Conseil national de la science et de la technologie a présenté et rendu publiques diverses alternatives viables, à l’efficacité prouvée et susceptibles de se passer du glyphosate et des herbicides à base de glyphosate, consistant en des bioherbicides et des pratiques agro-écologiques, applicables à toute échelle de production et pour diverses cultures.

En particulier, cinq nouveaux herbicides agro-écologiques sont mis au point par des universités et des entreprises publiques, à l’aide de technologies innovantes fabriquées au Mexique.

En outre, grâce à un processus de veille technologique, sept bioherbicides disponibles dans le monde ont été identifiés, soit un total de 12 alternatives, dont cinq seront des développements fabriqués au Mexique et sept déjà sur le marché.