As exportações de produtos de Taiwan foram menos dependentes da China em 2024, de acordo com dados do Banco Central de Taiwan.

Naquele ano, as exportações de Taiwan para a China continental (incluindo Hong Kong) totalizaram US$ 150,62 bilhões, uma queda de 1% em relação ao ano anterior.

Exportações de produtos de Taiwan

Taiwan exporta para o mundo principalmente circuitos eletrônicos integrados, computadores, peças para máquinas e aparelhos de escritório, telefones e óleos de petróleo (exceto petróleo bruto).

Para o mundo todo, as vendas externas de mercadorias de Taiwan foram de US$ 475,069 bilhões, um aumento de 9,9% em relação a 2023.

Entre os principais produtos de exportação, as peças e os componentes eletrônicos foram os que mais contribuíram para o declínio das exportações de Taiwan para a China continental, fazendo com que a participação da China continental no total das exportações caísse para 31,7%, o nível mais baixo em 23 anos, mas ainda ocupa o primeiro lugar entre os parceiros comerciais de Taiwan.

A TSMC domina o mercado global de semicondutores com mais de 50% de participação. A empresa produz chips de última geração e seus clientes incluem Apple, Nvidia, AMD e Qualcomm.

Do total de exportações de produtos taiwaneses para o mundo em 2024, esta é a participação dos principais mercados de destino, em termos percentuais:

China continental (incluindo Hong Kong ): 31,7%.

Estados Unidos : 23,4 por cento.

ASEAN : 18,5 por cento.

Europa : 8,1 por cento.

Japão : 5,4 por cento.

Resto do mundo: 12,8 por cento.

Relacionamento com a China continental

Taiwan enfrenta pressões diplomáticas cada vez maiores à medida que busca manter sua presença global. A ilha asiática, que opera como uma democracia autônoma sob o nome de República da China, foi excluída de vários fóruns internacionais.

Enquanto isso, a República Popular da China, sediada em Pequim, reivindica a soberania sobre Taiwan. Embora nunca tenha exercido controle direto sobre a ilha, ela prometeu unificá-la com a China continental. Ela não descarta o uso da força para alcançar esse objetivo.

Durante décadas, a China continental adotou uma estratégia para isolar Taiwan. Ela tem pressionado governos, organizações multilaterais e empresas a não reconhecerem oficialmente a ilha.