As exportações de cadeiras de rodas da China batem recordes

As exportações de cadeiras de rodas da China bateram recordes em 2022, registrando US$ 1,081 bilhão, superando pela primeira vez US$ 1 bilhão.

Depois de cair de US$ 680 milhões para US$ 729 milhões de 2018 a 2019, estas vendas ao exterior avançaram de US$ 635 milhões para US$ 901 milhões de 2020 a 2021, de acordo com dados da Administração Geral de Alfândega da China.

A maioria destas exportações foi enviada para os Estados Unidos, o Reino Unido, Alemanha, Japão e Espanha.

Do total das vendas externas de cadeiras de rodas, USD 746 milhões foram para cadeiras de rodas sem mecanismos de propulsão e os USD 335 milhões restantes foram para cadeiras de rodas com mecanismos de propulsão.

Depois da China, que é o maior exportador mundial destes produtos, veio a Alemanha, com US$154 milhões em vendas ao exterior em 2022.

Olhando para o futuro, como o preço unitário das cadeiras de rodas é relativamente mais baixo na RPC em comparação com outros países devido a seus custos relativamente baixos de mão-de-obra e despesas logísticas, o valor de exportação das cadeiras de rodas na RPC deve continuar a aumentar nos próximos anos.

Internamente, a Jin Medical International observou que os mercados chinês e japonês de cadeiras de rodas devem crescer. De acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas da China, a renda disponível per capita dos residentes chineses cresceu de aproximadamente US$ 3.387,1 em 2016 para aproximadamente US$ 4.576,9 em 2020, representando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7,8%.

Cadeiras de Rodas

De acordo com o Escritório de Estatísticas do Japão, a renda familiar per capita aumentou de US$ 15.361,6 em 2015 para US$ 19.512,0 em 2019, representando uma CAGR de 6,2 por cento.

Com o aumento da renda na RPC e no Japão, as condições de vida de seus residentes melhoraram nos últimos cinco anos e eles estão mais dispostos a gastar mais dinheiro para melhorar suas condições de vida.

Consequentemente, a melhoria das condições de vida tem impulsionado o crescimento do mercado de cadeiras de rodas na China e no Japão.

Outro fator impulsionador é o aumento da população idosa. De acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas da China, a população com 65 anos ou mais de idade aumentou em um CAGR de 6,1%, de aproximadamente 150,4 milhões para aproximadamente 190,6 milhões entre 2016 e 2020, que aumentou de 10,8% para 13,5%.

De acordo com o Statistics Japan, a população com 65 anos ou mais aumentou de aproximadamente 33,66 milhões em 2015 para aproximadamente 35,80 milhões em 2019 no Japão, representando uma CAGR de 1,6 por cento.

Como as pessoas mais velhas geralmente apresentam níveis moderados a severos de incapacidade devido a várias doenças, lesões e doenças crônicas, a demanda por produtos de cadeira de rodas na RPC e no Japão tem aumentado.