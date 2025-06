As exportações de automóveis da China para os Estados Unidos caem 6%

As exportações de automóveis da China para os Estados Unidos caíram 6% em relação ao ano anterior, de janeiro a abril de 2025, para US$ 5,538 bilhões.

De acordo com a SAIC da China, o setor automotivo está enfrentando uma «concorrência eliminatória», com intensas guerras de preços no mercado chinês. Nesse cenário, os fabricantes estão buscando crescer no exterior, embora enfrentem barreiras comerciais nos EUA e na Europa. Em três a cinco anos, espera-se que a participação dos veículos chineses nas vendas globais aumente de 30 para 45%.

A produção automotiva na China teve um crescimento de 4% em 2024, após um crescimento de 10% em 2023, em taxas anuais.

Exportações de automóveis da China

Em retrospecto, de acordo com o Grupo Geely da China, o mundo passou por mudanças significativas em 2024, incluindo conflitos geopolíticos, mudanças de regime e retrocessos na globalização.

Essas mudanças sem precedentes em um século continuaram a se aprofundar. Enquanto isso, o problema do aquecimento global tem se tornado cada vez mais grave.

Para enfrentar esse desafio, o governo chinês apresentou o «Plano 3060», que visa atingir o pico de emissões de carbono até 2030 e a neutralidade de carbono até 2060. Em geral, a China, assim como os Estados Unidos, relaxou seus compromissos com as mudanças climáticas.

Geely

Em 2024, a Geely alcançou um novo recorde de vendas no exterior. Ela exportou 414.522 unidades, representando um aumento de 57% em relação ao ano anterior. Esse número é equivalente a 19% do número total de veículos vendidos pelo grupo.

A estratégia de internacionalização da marca está progredindo fortemente. Ela consolidou sua presença em regiões importantes, como o Sudeste Asiático, o Oriente Médio, o Leste Europeu e a África Central. Ao mesmo tempo, está explorando oportunidades no México e na Ásia Central, enquanto acelera sua entrada em mercados emergentes, como Vietnã, Austrália, Nova Zelândia e Indonésia.

Entretanto, o caminho não está livre de obstáculos. A Geely enfrenta novos desafios nos Estados Unidos. Disposições tarifárias recentes, impulsionadas por ordens executivas do ex-presidente Donald Trump, aumentam a pressão sobre as exportações chinesas. Essas medidas são adicionais às tarifas já em vigor, incluindo a Seção 232, IEEPA, Seção 301 e direitos compensatórios.