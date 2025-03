As 5 fontes de informações do CBP, de acordo com a Index

O Conselho Nacional da Indústria Maquiladora e de Manufatura de Exportação (Index) destacou cinco fontes de informações do CBP dos EUA.

O Bureau of Customs and Border Protection, subordinado ao Departamento de Segurança Interna, regulamenta os procedimentos alfandegários e as medidas de facilitação. Ele supervisiona as operações em 328 portos de entrada terrestres, marítimos e aéreos, além de atividades em 50 países.

A Index informou seus membros sobre os aspectos relevantes do Acordo México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) e como as partes podem implementar um tratamento preferencial, considerando a recente Ordem Executiva sobre tarifas de produtos de origem mexicana.

Criada em 1973, a Index é uma associação civil que reúne 18 associações locais. Ela representa cerca de 1.300 empresas no âmbito do programa IMMEX, criado para impulsionar as exportações mexicanas.

O CBP oferece uma série de recursos gratuitos e acessíveis ao público, disponíveis em inglês e espanhol. Sua divulgação para as partes interessadas é altamente recomendada.

Abaixo estão os recursos do CBP sobre o T-MEC:

Site do T-MEC: contém guias de conformidade, fichas técnicas, webinars, vídeos e outros recursos essenciais: T-MEC-CBP.

Apresentação de visão geral do T-MEC: Fornece uma visão geral do tratado e dos recursos do CBP para conformidade: apresentação em PowerPoint.

Vídeos informativos com legendas em espanhol:

Decisões antecipadas: O CBP emite decisões vinculantes para facilitar o entendimento do tratamento de importações futuras.

Mais informações: Advance Rulings

Consulte as decisões anteriores no T-MEC: Banco de dados.

Certificação de origem: O T-MEC exige uma certificação com nove elementos mínimos especificados no Anexo 5-A. O CBP fornece um formato sugerido: Modelo de certificação de origem (Observação: funciona melhor no Internet Explorer).

Contatos e assistência

Para consultas específicas sobre remessas ou problemas no sistema ACE, o Index recomendou entrar em contato com as equipes de especialistas: