As 17 principais exportações agroalimentares dos EUA

Soja, milho e carne bovina dominaram as exportações agroalimentares dos EUA em 2022, de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA).

Em primeiro lugar, as exportações de soja foram de US$ 34,392 bilhões (+26% a.a.), seguidas pelas de milho (US$ 18,609 bilhões, sem variação percentual).

A terceira e a quarta posições foram ocupadas, respectivamente, pela carne bovina e seus derivados (11.683 milhões de dólares, +11%) e pelos produtos lácteos (9.505 milhões, +25%).

Outros produtos incluídos nessa classificação são: algodão, nozes, trigo, carne suína e produtos suínos, farelo de soja, carne e produtos de aves, preparações alimentícias, produtos de panificação, cereais e massas, frutas frescas, etanol, grãos de destilação, vegetais processados e vegetais frescos.

Combinadas, as exportações de produtos agrícolas e alimentícios dos EUA para o mundo totalizaram US$ 196 bilhões, superando o total de 2021 (e o recorde anterior) em 11% (US$ 19,5 bilhões).

A maior parte desse aumento se deveu aos preços historicamente altos, já que o volume global de exportações de commodities agrícolas a granel caiu 6% em relação ao ano anterior.

Soja, milho, carne bovina e produtos de carne bovina, laticínios, algodão e nozes foram responsáveis por mais da metade do valor das exportações agrícolas dos EUA.

Exportações agroalimentares

De acordo com o USDA, o valor das exportações de muitos produtos atingiu níveis recordes, incluindo soja, algodão, laticínios, carne e produtos de carne, etanol, carne de aves e produtos de aves, farelo de soja, bebidas destiladas e grãos de destilação.

A soja foi responsável por mais de um terço do aumento anual no valor das exportações, com um aumento de US$ 7 bilhões.

Com um recorde de US$ 34,4 bilhões, a soja continuou sendo a principal commodity de exportação agrícola dos EUA.

A China continuou sendo o principal destino da soja, respondendo por mais da metade das exportações dos EUA em 2022.

O México ficou em segundo lugar, com um aumento de 39% em relação a 2021.

As exportações de algodão representaram o segundo maior aumento ano a ano, subindo US$ 3,3 bilhões para um recorde de US$ 9 bilhões.

A China também continuou sendo o maior mercado para o algodão, com as exportações dos EUA mais do que dobrando para um recorde de US$ 2,9 bilhões.

A maioria das exportações de commodities aumentou ao longo do ano, sendo que o algodão, o etanol, a soja, os produtos lácteos e o trigo registraram os maiores aumentos percentuais anuais em valor.

Em contrapartida, a carne suína e as frutas frescas diminuíram em 2022: os embarques de carne suína para o Japão e a China diminuíram, enquanto as exportações de frutas frescas foram menores para a maioria dos parceiros comerciais asiáticos.