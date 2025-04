As 1,037 exceções às tarifas recíprocas: Anexo II

O presidente dos EUA, Donald Trump, estabeleceu 1,037 exceções às tarifas recíprocas, classificadas no sistema harmonizado no nível de oito dígitos.

Os produtos isentos incluem minérios de cobre, gás natural liquefeito, arsênico e vitaminas.

Exceções às tarifas recíprocas

As tarifas recíprocas de Trump buscam igualar os impostos comerciais que outras nações impõem às importações de mercadorias dos EUA, levando em conta uma medida sobre manipulação de moeda e barreiras comerciais.

De acordo com um memorando da Casa Branca, os EUA têm uma das economias mais abertas e com as tarifas mais baixas do mundo. No entanto, tem sido tratado de forma injusta por vários parceiros comerciais, o que tem contribuído para um persistente déficit comercial anual em mercadorias.

No entanto, todas as tarifas que as nações cobram sobre as importações de produtos dos EUA foram acordadas em acordos bilaterais, regionais ou multilaterais.

Aqui estão algumas exceções às tarifas recíprocas de Trump, como exemplos:

Minérios e concentrados de cobre.

Minérios e concentrados de cobalto.

Grafite natural.

Minérios e concentrados de alumínio.

Minérios de zinco e seus concentrados.

Gás natural, liquefeito.

Propano, liquefeito.

Butanos, liquefeitos.

Etileno, propileno, butileno e butadieno, liquefeitos.

Energia elétrica.

Iodo.

Boro.

Arsênico.

Selênio.

Estrôncio

Ácido fólico

Niacina.

Vitaminas.

insulina

medicamentos contendo antibióticos

Jornais.

Globos impressos.

Argumentos da administração Trump

A Casa Branca argumentou que, enquanto os mercados estrangeiros permanecem fechados, as exportações dos EUA são limitadas, e os mercados abertos do país permitem grandes volumes de importações. Essa situação prejudica os trabalhadores e os setores industriais dos EUA.

De acordo com o Memorando Presidencial de 20 de janeiro de 2025, essa falta de reciprocidade afeta a segurança econômica e nacional, enfraquece a base industrial e a competitividade do país.

Esse documento acrescenta que um comércio mais justo e equilibrado ajudaria a reduzir o déficit, fortalecer a economia e beneficiar todos os setores produtivos dos Estados Unidos.

Os EUA aplicarão uma nova tarifa de 10% sobre todas as importações globais. Além disso, tarifas recíprocas individualizadas serão impostas a 57 jurisdições. Isso faz parte de sua estratégia comercial mais agressiva.

Sob essa abordagem, a China enfrentará uma tarifa recíproca de 34%. A União Europeia terá 20%. No caso do Vietnã, a tarifa será de 46%, enquanto Taiwan receberá 32%. O Japão terá 34% e a Coreia do Sul, 25%.