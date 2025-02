As 10 principais mudanças na política de comércio de serviços do México

A OCDE classificou as principais mudanças na política de comércio de serviços do México na última década.

Nove das 10 mudanças a seguir foram selecionadas pela OCDE, correspondendo ao período entre 2014 e 2023.

Política de comércio de serviços

As mudanças foram incluídas no relatório Índice de Restritividade do Comércio de Serviços da OCDE: Tendências de Políticas para 2025, divulgado na quarta-feira.

Filmes

Em 2024, o México introduziu um incentivo especial para projetos de investimento na produção e distribuição de filmes nacionais, limitado a indivíduos e entidades residentes no México ou no exterior.

Transporte aéreo

Em 2023, foi criada a Aerolínea del Estado Mexicano, S.A. de C.V., uma nova empresa majoritariamente estatal no setor de serviços de transporte aéreo mexicano.

Serviços bancários

Em 2022, o México adotou o IFRS 9 para instrumentos financeiros, alinhando os padrões contábeis nacionais no setor de serviços bancários comerciais com os padrões internacionais.

Infraestrutura

Em 2020, a adoção da Lei de Infraestrutura de Qualidade promoveu a harmonização dos padrões nacionais de construção com os padrões internacionais. Essa lei também exigia que as normas, os padrões e os processos de verificação nacionais para infraestrutura e outros serviços de construção relevantes fossem baseados em padrões internacionais.

De minimis

A partir de junho de 2019, o México reduziu o limite de minimis abaixo do qual as tarifas não são impostas sobre as importações para US$ 50 (em vez de US$ 300), afetando as operações comerciais nos setores de distribuição, logística e serviços de courier.

Companhias aéreas

Em 2017, o México removeu as restrições à propriedade de capital estrangeiro em serviços de transporte aéreo doméstico; a propriedade estrangeira de companhias aéreas agora é permitida em até 49%.

Serviços de seguro

A reforma financeira de 2015 teve como objetivo fortalecer a regulamentação prudencial, aumentar a penetração do crédito e promover a concorrência. Como resultado, as instituições financeiras estrangeiras agora podem abrir filiais no México para prestar serviços de seguro. Embora essa possibilidade ainda esteja sujeita à autorização do governo e seja concedida com base na reciprocidade, ela aumenta a certeza e a clareza do ambiente regulatório aplicado aos serviços de seguros.

Ferrovias

Também em 2015, o México estabeleceu uma agência reguladora ferroviária independente.

Telecomunicações

Em 2014, a nova lei de telecomunicações facilitou a participação estrangeira nos segmentos de telefonia móvel e fixa do setor. Ela também introduziu um novo órgão regulador independente, com autoridade exclusiva sobre o setor e novos poderes de sanção, além de várias medidas pró-competitivas que desafiam a posição dominante dos operadores históricos.

Legislação trabalhista

A Lei Federal do Trabalho regulamenta o trabalho remoto, estabelecendo obrigações para empregadores e trabalhadores. Ela também garante o direito dos trabalhadores de retornar voluntariamente ao trabalho presencial. Essa lei passou por três reformas em 2021. A primeira reforma ocorreu em 11 de janeiro e buscou regulamentar as condições do trabalho remoto. Posteriormente, em 30 de março, ela foi alterada novamente para garantir que o aumento anual do salário mínimo seja pelo menos igual à inflação do ano anterior. Finalmente, em 23 de abril, foi emendada para limitar o uso de subcontratação.