Aplicativos de IA impulsionam as exportações de Taiwan para os EUA

Os aplicativos de IA impulsionaram as exportações de Taiwan para os Estados Unidos em 2024, de acordo com dados do Ministério das Finanças de Taiwan.

Taiwan exporta aplicativos de IA para os EUA principalmente ligados a hardware e software incorporado em setores estratégicos, em vez de aplicativos diretos para o consumidor.

Isso inclui IA para semicondutores e chips especializados, visão de máquina e sistemas de IA de ponta, soluções de IA incorporadas para IoT, IA aplicada à saúde e a diagnósticos e plataformas de robótica habilitadas para IA.

Aplicativos de IA

Em 2024, Taiwan exportou produtos para o mercado dos EUA com um valor alfandegário de US$ 111,369 bilhões, um aumento de 46,1% em relação ao ano anterior.

Com esse valor, a participação do total de exportações de Taiwan atingiu seu nível mais alto em 25 anos, chegando a 23,4%.

De acordo com o Banco Central de Taiwan, esse aumento se deveu principalmente à crescente demanda por aplicativos de IA, que impulsionou o aumento das exportações de TIC/AV para os Estados Unidos.

Desafios

O Banco Central de Taiwan observou que, embora as exportações taiwanesas de TIC tenham registrado um crescimento sólido até o primeiro trimestre de 2025, com o surgimento do DeepSeek e o crescimento futuro estagnado no desenvolvimento de servidores de IA, a economia doméstica poderia desacelerar ligeiramente, uma preocupação à qual o mercado de capitais parece ter reagido.

Além disso, o banco acrescentou que, se o impulso de investimento da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) nos EUA levar outras empresas de cadeias de suprimentos relacionadas a seguir o exemplo, isso poderá ter um efeito de exclusão de curto prazo sobre o investimento em Taiwan e perturbar a oferta e a demanda por liquidez no mercado doméstico.

Taiwan é fundamental para as cadeias de suprimentos de tecnologia, especialmente no setor de semicondutores. As empresas taiwanesas estão envolvidas em P&D, projeto, fabricação, materiais e testes. Cerca de 90% dos chips avançados do mundo são produzidos em Taiwan, principalmente pela TSMC. Seus principais clientes são a Apple e a Nvidia. A UMC, a segunda maior fundição do país, produz chips de gerações maduras.

A TSMC investiu em três fábricas no Arizona, com o apoio da Lei CHIPS, e planeja mais investimentos em fábricas e centros de P&D. Ela também está avaliando uma parceria com a Intel nos EUA.